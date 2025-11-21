El día en el que Diana de Gales sacudió los cimientos de la monarquía: la «entrevista del siglo» cumple 30 años

Aquello ocurrió justo hace 30 años. Diana de Gales se sentó ante los micrófonos de la BBC para un encuentro que ya es histórico y que todos lo conocen ya como «la entrevista del siglo». Fue el día en el que la ... princesa reveló al mundo que «éramos tres en este matrimonio, así que había un poco de aglomeración».

Tres décadas han pasado desde una entrevista cuyo impacto superó cualquier fantasía. «Algunos dicen que semejante impacto llegó hasta el túnel del puente del Alma, sobre el río Sena en París, donde, con tan solo 36 años, la Princesa del Pueblo se mató menos de dos años después», observa ahora 'The Telegraph'.

Cuando se emitió aquel 20 de noviembre de 1995, la transmisión se presentó como un triunfo periodístico rotundo que ofrecía un contenido sumamente revelador. Se estima que una audiencia británica de 23 millones de espectadores vio a Diana de Gales hablar como nunca antes una princesa se había atrevido: su lucha contra la bulimia, las autolesiones, su relación extramarital con James Hewitt, su matrimonio con el Príncipe Carlos, sus dudas sobre su capacidad para reinar… Una princesa punk.

Tres son multitud

Y sí, fue donde dijo aquello de que «éramos tres en este matrimonio, así que había un poco de aglomeración». Hola, Camila. Porque el escándalo no solo estuvo en las declaraciones, sino en que todo el mundo la creyó y se apiadó de ella. Desnudó las grandes vergüenzas de la monarquía, su halo de perfección e intocabilidad, la palpable de la realidad de que al final todos son humanos, seres imperfectos. Con corona o sin ella.

«Quiero ser la reina en el corazón de la gente, pero no en el trono», dijo. Más frases de Diana de Gales: «Me sentía inútil, sin valor», «la institución no me apoyó cuando más lo necesitaba» o «la gente me necesita, me quiere... y yo necesito a la gente». La humanización definitiva de una princesa que ya no quería estar allí.

Sir Martin Bashir, el autor de la entrevista, le preguntó si Carlos llegaría a ser rey y ella, tan hábilmente como solía, aplicó aquello de que una duda puede esconder la mayor de las certezas. «Creo que ninguno de nosotros sabe la respuesta. Y obviamente es una pregunta que todos se hacen. Pero ¿quién sabe…? ¿Quién sabe qué deparará el destino? ¿Quién sabe qué circunstancias provocarán?». Y concretó: «Siempre hubo desacuerdo con él sobre ese tema cuando lo discutíamos, y yo lo entendía, porque ser Príncipe de Gales es un papel muy exigente, pero ser Rey lo es aún más».

Los entresijos de la entrevista

Ahora, en el 30º aniversario del aquel programa titulado como 'Entrevista con S.A.R. la Princesa de Gales', un nuevo libro del experiodista de la BBC Andy Webb revela lo que se presenta como la historia jamás contada del «engaño y la trampa a la que fue sometida la Princesa Diana y el encubrimiento posterior».

En 'Dianarama: La traición a la Princesa Diana', publicado esta misma semana, Webb predice que la historia de la vida de Diana entre la entrevista de Panorama BBC y su muerte en un accidente automovilístico en la capital francesa en 1997 «será analizada minuciosamente por los historiadores y contada una y otra vez durante siglos». También sugiere que sin la entrevista, a la que califica como «la emisión más controvertida jamás realizada por la BBC», ella podría no haber muerto de la forma en que lo hizo. Y ha descubierto que el escándalo debería haber costado el puesto a varios directores generales.

Las disculpas de la BBC

El juez del Tribunal Supremo, Lord Dyson, fue designado para dirigir una investigación sobre cómo se consiguió la entrevista y las conclusiones fueron demoledoras: Bashir había actuado con engaños y falsificación de documentos para obtenerla, según concluyó el juez en mayo de 2021. Al hacerlo, había incurrido en una «grave infracción» de las directrices de la BBC. Tras el informe, la cadena se disculpó plenamente: por la forma en que se había conseguido la entrevista, por no haber hecho un mayor esfuerzo por esclarecer lo sucedido en aquel momento y por no haber sido más transparente sobre lo que sabía.