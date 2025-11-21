Suscribete a
El día en el que Diana de Gales sacudió los cimientos de la monarquía: la «entrevista del siglo» cumple 30 años

«Éramos tres en este matrimonio, así que había un poco de aglomeración», confesó la princesa en aquel histórico especial de la BBC

Más de 23 millones de espectadores asistieron atónitos a sus increíbles revelaciones

¿Y si Diana de Gales siguiera viva? «Harry no estaría metido en el lío en el que está»

A.B. Buendía

Aquello ocurrió justo hace 30 años. Diana de Gales se sentó ante los micrófonos de la BBC para un encuentro que ya es histórico y que todos lo conocen ya como «la entrevista del siglo». Fue el día en el que la ... princesa reveló al mundo que «éramos tres en este matrimonio, así que había un poco de aglomeración».

