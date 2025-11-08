Kate Middleton sin Guillermo y con su hijo, protagonistas en el concierto del Día del Recuerdo

De riguroso luto y con la consabidas amapolas prendidas en el lado izquierdo del pecho, parte de los miembros de la Familia Real británica se han reunido esta noche para acompañar al Rey Carlos III en el homenaje que se rindió a los caídos ... de las Fuerzas Armadas en la Primera Guerra Mundial. La conmemoración tiene su epicentro en Londres, pero es observada en todos los países de la Commonwealth.

El Royal Albert Hall de Londres ha acogido el tradicional concierto de música clásica del Día del Recuerdo. Uno de los eventos más importantes en el calendario británico y que este año adquiría más importancia aún si cabe al coincidir con el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. En el palco se acomodaron algunos de los miembros más destacados de la familia como los Reyes Carlos y Camilia, la Princesa de Gales, su primogénito y el Príncipe Eduardo y su mujer Sofía, duques de Edimburgo.

Los duques de Edimburgo gtres

Para la ocasión, Kate Middleton ha escogido un vestido negro con un discreto cuello blanco bordado. Junto a ella su hijo mayor, el Príncipe Jorge (12 años) -con un impecable traje de chaqueta y corbata de riguroso luto, además de la amapola en la solapa-, quien debutaba en este festival tan importante para la Familia Real británica. La ausencia más significativa ha sido la del Príncipe Guillermo, quien se encuentra de viaje a Brasil, donde lidera la nueva edición del Earthshot Prize. Tampoco han podido asistir al evento la Princesa Ana y su marido, el vicealmirante Sir Timothy Laurence, que en este momento se encuentran de viaje oficial a Australia.

Mañana, la Familia Real británica volverá a reunirse para presenciar cómo deposita el monarca una ofrenda floral en el Cenotaph Memorial en Whitehall, en presencia de todos los representantes de la clase política británica. Su mujer, su nuera y su nieto observarán la ceremonia desde un balcón.

Los Reyes Carlos y Camila de Inglaterra gtres

Paternidad

Esta no es la primera vez que el Príncipe Jorge forma parte de la agenda oficial de la Familia Real británica. Puesto a que es el futuro heredero al trono, el joven poco a poco va acudiendo a algunos actos oficiales. «Hay muchas cosas en las que pensar al respecto», dijo Guillermo a Eugene Levy durante un episodio de 'The Reluctant Traveler' emitido el pasado mes de octubre. «Pero obviamente, quiero crear un mundo en el que mi hijo se sienta orgulloso de lo que hacemos, un mundo y un trabajo que realmente impacten positivamente en la vida de las personas», añadió.

El Príncipe de Gales —que también es padre de la Princesa Charlotte, de 10 años, y del Príncipe Louis, de 7— también señaló su deseo de proteger a sus hijos de algunos de los peligros que él y su hermano, el Príncipe Harry, sufrieron en su juventud. «Eso sí, espero que no volvamos a algunas de las prácticas del pasado en las que Harry y yo tuvimos que crecer y haré todo lo posible para asegurarme de que no retrocedamos en esa situación», sentenció.