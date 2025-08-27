Aitana y Plex dan un paso más en su relación: vacaciones con amigos y familia

La relación entre Aitana y Plex se ha convertido en una de las más seguidas y comentadas de la crónica social. La cantante y el youtuber han consolidado su romance con unas idílicas vacaciones en Bali, donde no solo viajaron acompañados de amigos, sino que también hubo espacio para compartir con sus respectivas familias.

Si al principio las pistas llegaban en forma de gestos cómplices en conciertos o encuentos casuales captados por sus seguidores, ahora la pareja ha decidido no esconderse y compartir abiertamente algunos momenos juntos. De hecho, hace unos días, Plex publicó un carrusel de fotografías de lo que ha sido su verano y soprendió a sus fans con la primera fotografía con Aitana: un tierno selfie tomado durante su viaje a Indonesia.

Si bien, todo indicaba que sus días en el país asiático habían terminado, lo cierto es que la experiencia aún no ha llegado a su fin. Según ha revelado 'LOOK', ambos se han reunido con sus familias en Bali. Los padres de la intérprete de 'Superestrella' y la hermana del youtuber han sido vistos juntos a ellos en los últimos días.

Por otro lado, la pareja también ha protagonizado su primer vídeo juntos. Plex compartió en TikTok un clip en el que aparecía junto a Aitana participando de uno de los trends más virales del verano: correr por la playa mientras la otra persona cuenta hasta diez para intentar alcanzarlo. El juego, habitual entre parejas, ha sido interpretado como una reconfirmación de su romance. «Todas queremos ser Aitana» o «Chicas, lo perdimos», son algunos de los comentarios más repetidos en dicha publicación que rápidamente se volvió viral en las redes.

Cabe resaltar que desde que confirmaron su romance, Aitana y Plex han decidio disfrutar del verano sin esconderse, pero también rodeados de sus seres queridos. Durante las primeras semanas de sus vacaciones, fueron los amigos más cercanos del influencer quienes los acompañaron en distintos planes, desde escapadas cortas hasta su presencia en los conciertos de la artista. Incluso, en uno de los shows, los amigos del creador de contenido subieron al escenario, un gesto que fue tomado como un apoyo total a la artista.

Ahora, con la familia de Aitana presente en Indonesia, queda claro que la relación no es un simple romance de verano. La cantante, que acaba de cerrar una de las etapas más importantes de su carrera con llenos históricos en el Estadio Metropolitano de Madrid, ha querido compartir su descanso con las personas que más quiere y, entre ellas, ya figura de forma estable el nombre de Plex.

Aunque todavía es pronto para hablar de grandes planes a largo plazo, lo cierto es que Aitana y Plex se muestran más unidos que nunca. Las fotografías en Bali, la participación en trends virales y la compañía de familia y amigos son señales inequívocas de que su relación avanza con paso firme. La complicidad que ambos muestran en público, unida a la naturalidad con la que comparten momentos privados, apunta a que esta pareja seguirá dando mucho que hablar en los próximos meses.

