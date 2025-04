Ryan Reynolds y Travis Kelce, el novio de Taylor Swift, ¿enfrentados?

Travis Kelce, novio de Taylor Swift, ha dejado de seguir a Ryan Reynolds. Al menos eso han publicado varios medios estadounidenses, como 'TMZ' asegurando que un posible conflicto entre Blake Lively y Taylor Swift habría dado lugar a este abrupto final. Es cierto que, al buscar en la lista de seguidos del jugador de los Kansas City Chiefs, el actor de 'Deadpool' no aparece.

En cambio, algunos usuarios de Reddit aseguran que cuando lo buscan sí les aparece Ryan Reynolds en la lista de Travis Kelce. ¿Qué ha podido pasar? No es la primera vez que una desactivación temporal de una cuenta o simple error informático termina produciendo esta clase de problemas. Sobre todo cuando un aparente «unfollow» puede producir una supuesta crisis en una amistad o en una relación sentimental.

Porque algunos ya han relacionado este «unfollow» con el supuesto enfrentamiento entre la cantante y Blake Lively. A pesar de que entre los seguidos de Ryan Reynolds sí aparece claramente Travis Kelce, parece que no es recíproco. Sus parejas son mejores amigas, pero la polémica por la película 'Romper el círculo' podría haber dado lugar a un cisma en su amistad.

Pero hay un misterio más. Porque Blake Lively no sigue tampoco a Travis Kelce, ni él la sigue a ella. Algo que hace sospechar sobre lo que puede haber pasado entre estas dos parejas, aunque lo cierto es que la actriz nunca le dio al botón de seguir. Cabe señalar que la actriz y su marido, Ryan Reynolds, estuvieron en partidos varios de los Kansas City Chiefs junto a Taylor Swift, pero parece que fue para apoyar a la cantante y no al deportista.

El supuesto conflicto entre Blake Lively y Taylor Swift

Todo comenzó durante la producción de la película, dirigida por Justin Baldoni y protagonizada por Blake Lively. El enfrentamiento entre ambos artistas terminó incluyendo a Taylor Swift, ya que una de sus canciones se terminó usando en el montaje final de 'Romper el círculo'. Pero cuando el cineasta publicó los mensajes que habían intercambiado, las palabras con las que la actriz se refería a su amiga fueron muy cuestionadas.

«Si alguna vez ves 'Juego de Tronos', verás que soy Khaleesi y, como ella, yo también tengo algunos dragones. Para bien o para mal, pero normalmente para bien. Porque mis dragones protegen a aquellos por los que lucho. Así que todos nos beneficiamos de esos maravillosos monstruos. Y tú también, te lo prometo«, le escribió -supuestamente- Blake Lively a Justin Baldoni. Un mensaje que rápidamente se relacionó con Taylor Swift.

Según 'TMZ', a Taylor Swift le pareció que Blake Lively estaba utilizándola en su batalla legal contra Justin Baldoni como si fuera algún tipo de arma. Desde entonces no se ha vuelto a ver a las dos amigas juntas, lo cual ha dado alas a las teorías sobre un supuesto enfrentamiento. La cantante no sigue a nadie en Instagram, por lo que no puede hacerse un diagnóstico en este sentido.