Zoë Kravitz y Harry Styles: ¿Nuevo romance a la vista?

La artista Zoë Kravitz ha sido pillada este domingo dando un paseo por las calles de Roma tomada del brazo del cantante Harry Styles y los rumores de romance no se hicieron esperar. En un vídeo publicado en redes sociales por sus seguidores se puede observar a la pareja caminando, ambos con gafas de sol y, en el caso de ella, vistiendo una gorra oscura que le permite no estar tan 'expuesta'.

La actriz de 36 años ha sido foco mediático las últimas semanas, pues hasta hace unos días se la relacionaba con el actor Austin Butler, su coprotagonistas en el filme 'Bala perdida'. Durante las ruedas de prensa del cortometraje dirigido por Darren Aronofsky, Butler y Kravitz demostraron tener mucha química y, además, la prensa en París se percató de un agradable encuentro entre ambos en el que la actitud cariñosa de los dos dio a entender que allí surgía una nueva relación.

El recorrido de Kravitz por las dulces sendas del amor ha cambiado de dirección varias veces durante los últimos años. En 2021 se divorció del actor Karl Glusman con quien tuvo un corto matrimonio de un año. Después conoció al actor Channing Tatum en el rodaje de su estreno como directora, 'Parpadea dos veces'. Se enamoraron casi inmediatamente, se comprometieron y en octubre del año pasado, tras tres años de relación, cancelaron su compromiso.

Cuatro meses después de la ruptura, la actriz y cantante fue vista por las calles de Nueva York caminando junto a Noah Centineo, protagonista de 'A todos los chicos de los que me enamoré'. Aparentemente con Noah las cosas no trascendieron más allá de una amistad y ahora, Harry Style﻿s es quien camina junto a ella en lo que probablemente son vacaciones de verano en una de las ciudades más románticas del mundo.

Por su parte, el ex One Direction estuvo de novio con la actriz Olivia Wilde durante dos años, hasta finales de 2022. Después de eso conoció a la intérprete Taylor Russell, de la que se separó en mayo de 2024 tras menos de un año de relación, y posteriormente fue visto besando a una mujer identificada Ella Kenny, productora de contenido para marcas y artistas, en la zona VIP del Festival de Glastonbury en junio pasado.

¿Se encenderá la llama del amor entre los dos famosos o quedará todo como una aventura de verano?

