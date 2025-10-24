Marta Luisa de Noruega se sincera tras las peticiones para quitarle el título de Princesa

Marta Luisa de Noruega y Durek Verret aún tienen cosas que contar. Después de la publicación de su documental 'Rebel Royals' en Netflix, la hija mayor de los Reyes noruegos se ha sentado para una entrevista con la periodista Carina Bergfeldt que se ... emite este viernes por la tarde en la cadena pública SVT. En parte para excusarse, también para defenderse.

Porque en Noruega no ha sentado nada bien el documental de Marta y Durrek. Ciertos sectores sociales le exigen a la Princesa que renuncie a su título, ya que consideran que no ha cumplido con lo prometido de no utilizarlo con intereses comerciales. Una esperada charla de la que ya se han compartido algunos adelantos, y en donde se puede ver a la Princesa visiblemente emocionada.

Según desvelan los medios noruegos, la conversación ha pasado por diversos puntos: desde su situación en la Familia Real, hasta la respuesta a las críticas y la faceta como madre de la Princesa, sobre todo porque sus hijas están creciendo sin un padre. Ha sido precisamente al hablar de Ari Behn, su exmarido, cuando no ha podido evitar romperse. Ante la pregunta de la periodista si aún le resulta difícil hablar del tema, Marta Luisa admite que sí. «Para aquellos que no lo sepan, su padre se suicidó en el día de Navidad, y Durek fue mi apoyo incondicional», expresa con lágrimas en los ojos.

Otro de los temas clave ha sido cuando han hablado del título de Marta Luisa, que se estableció en 2019 que no se usara para fines comerciales. Eso no quiere decir que no siga teniendo el título de Princesa, que ella considera como su nombre. Algo similar a lo que dice Meghan Markle en su propio programa de Netflix, que asegura que 'Sussex' es algo que le une a sus hijos más allá del apellido.

Princess Martha Louise of Norway’s new husband is out there talking about unconscious racism now.. pic.twitter.com/ERCrh4Jryw — AleksanderNorway (@ArchitectOracle) October 23, 2025

«Ha habido muchísimas veces en que me han pedido que renuncie a mi título. Los oigo, los veo y entiendo por qué dicen lo que dicen. Pero, al mismo tiempo, he vivido muchas cosas así», asegura Marta Luisa. La posibilidad de quitarle el tratamiento de Princesa no está sobre la mesa, tal y como desveló hace algunas semanas el Rey Harald. Ni siquiera en una circunstancia como la del Príncipe Andrés de Inglaterra se le ha retirado el título, él ha anunciado que renuncia a usarlo.

Finalmente, han comentado detalles como el racismo en Noruega o la enfermedad renal de Durek, que tiene que realizarse una diálisis tres veces a la semana. «Afecta mi vida de tal manera que me he acostumbrado a viajar y dar conferencias por todo el mundo. Es un reto porque tengo que encontrar un lugar cercano donde puedan hacerme diálisis para poder participar. Hay días que ni siquiera puedo caminar. Pero me esfuerzo y me digo que hoy bajaré o subiré esas escaleras», desvela.

La entrevista, que se emite a las 17 horas de Noruega, promete volver a sacudir las aguas en lo que respecta a este matrimonio, aunque la intención sea acercar su perfil al público. En un momento especialmente complicado por la situación de Marius Borg Høiby, la Familia Real noruega hace lo que puede para intentar reconducir la situación y arreglar su maltrecha reputación.