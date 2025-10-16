Suscribete a
Virginia Giuffre, víctima de Epstein: «El Príncipe Andrés creía que acostarse conmigo era su derecho de nacimiento»

El libro póstumo de la mujer, que se quitó la vida a los 41 años, se publicará el 21 de octubre

El Príncipe Andrés, Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell
El Príncipe Andrés, Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell

«Todavía recuerdo la primera vez que pisé los impecables jardines de Mar-a-Lago. Era temprano por la mañana: el turno de mi padre empezaba a las 7 y lo había acompañado al trabajo. El aire ya era denso y húmedo, y las 8 ... hectáreas de jardines y césped cuidadosamente cuidados del club parecían relucientes». Son las palabras con las que Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Jeffrey Epstein, relata en sus memorias póstumas el día en que conoció el «depredador» la reclutó con apenas 16 años.

