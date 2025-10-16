Virginia Giuffre, víctima de Epstein: «El Príncipe Andrés creía que acostarse conmigo era su derecho de nacimiento»

«Todavía recuerdo la primera vez que pisé los impecables jardines de Mar-a-Lago. Era temprano por la mañana: el turno de mi padre empezaba a las 7 y lo había acompañado al trabajo. El aire ya era denso y húmedo, y las 8 ... hectáreas de jardines y césped cuidadosamente cuidados del club parecían relucientes». Son las palabras con las que Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Jeffrey Epstein, relata en sus memorias póstumas el día en que conoció el «depredador» la reclutó con apenas 16 años.

El diario británico 'The Guardian' ha publicado este jueves extractos de las memorias póstumas de esta mujer, que se suicidó en abril de 2025 en Australia a los 41 años. En sus memorias, Giuffre relata sus relaciones como adolescente con el Príncipe Andrés, a quien acusó de creer que acostarse con ella era «su derecho de nacimiento», tal y como recoge la agencia de noticias AFP.

Giuffre se erigió como voz principal de las víctimas del financiero estadounidense Epstein, que se quitó la vida en prisión en 2019 antes de llegar a ser juzgado. En su libro 'Nobody's girl' ('La chica de nadie'), que saldrá a la venta el 21 de octubre, asegura que el multimillonario la usó como «esclava sexual» a principios de la década de 2000.

Las memorias también cuentan su relación con el Príncipe Andrés, hermano del Rey Carlos III de Inglaterra, a quien había demandado en 2021. El hijo de Isabel II siempre negó las acusaciones y evitó un juicio en Nueva York con el pago de varios millones de dólares.

De acuerdo con el relato de Giuffre, se lo presentaron en marzo de 2001, cuando ella se encontraba en Londres en casa de Ghislaine Maxwell, amiga y cómplice de Epstein. Fue precisamente esta mujer quien prometió a la víctima, entonces menor de edad, que iba a conocer «a un príncipe guapo», «igual que Cenicienta».

Giuffre sostiene que Andrés adivinó su edad. «Mis hijas son solo un poco más jóvenes que tú», dijo presuntamente el Príncipe. Ambos fueron ese día a un club nocturno en el centro de Londres, donde el duque de York se reveló como «un bailarín algo torpe»: «Recuerdo que sudaba profusamente».

Ambos regresaron después a la casa de Maxwell, donde mantuvieron relaciones sexuales, según los extractos publicados por 'The Guardian'. «Era lo suficientemente amistoso, pero aún así con un aire de derecho, como si creyera que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento», escribe Giuffre. A la mañana siguiente, Maxwell, según los extractos, la felicitó por su comportamiento con el duque de York: «Lo hiciste bien. El Príncipe se divirtió».

Tras este primer encuentro, Giuffre afirma que ambos mantuvieron relaciones sexuales en dos ocasiones más.

Maxwell fue condenada en Estados Unidos en 2022 a 20 años de prisión por reclutar a chicas menores de edad para Epstein. Por su parte, el Príncipe, que ahora tiene 65 años, cayó en desgracia debido a su cercanía con el multimillonario y no interviene en actos públicos desde 2019.