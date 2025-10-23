Sarah Ferguson, «al borde del colapso» y llena de sufrimiento por sus hijas Beatriz y Eugenia

Los acontecimientos se están sucediendo a toda velocidad en Buckingham Palace después de que tanto el Príncipe Andrés como su exesposa, Sarah Ferguson, renunciaran a sus títulos reales después del ruido generado por su vínculo con el pedófilo Jeffrey Epstein. Ahora también ... se hablar del posible vínculo de las princesas Beatriz y Eugenia, y eso ha puesto a ssu madre «al borde del colapso» y en plena crisis nerviosa, según advierten fuentes de su entorno.

Tras renunciar al título real, que ha ostentado durante 40 años, Sarah Ferguson pasa por sus peores días. Y no han sido pocos en medio de una familia tan disfuncional como la conformada por la monarquía británica, con el Príncipe Andrés a la cabeza.

Una amiga de Sarah Ferguson ha revelado que está «al borde de un colapso nervioso» tras el escándalo que ha estallado sobre su asociación con Jeffrey Epstein, que ha arrastrado «a sus angustiadas hijas».

El rechazo a Sarah Ferguson

La exesposa del Príncipe Andrés dedicó años a defender al hermano del rey durante su caída en desgracia, manteniéndose firme a su lado, e incluso compartiendo el mismo hogar, a pesar de llevar muchos años divorciados. Pero es la propia relación de Fergie con el pedófilo Epstein la que ha provocado el rápido desmoronamiento de su nombre en la vida pública cuando era una mujer que caía generalmente simpática.

Recientemente se publicó un correo electrónico que en su día envió a Epstein tras declarar públicamente que había cortado el contacto con él. No lo hizo y de hecho en ese mensaje se refería a Epstein como un «amigo supremo». Las consecuencias no se hicieron esperar y las organizaciones benéficas con las que ha estado asociada durante tanto tiempo la eliminaron de sus patronatos. Cortaron cualquier lazo con Sarah Ferguson que pudiera manchar sus nombres.

La semana pasada, el príncipe Andrés hizo una declaración impactante anunciando que renunciaría definitivamente al uso de sus títulos y honores reales, al igual que Sarah, tras una conversación telefónica de 10 minutos con su «cansado y furioso» hermano mayor, el Rey Carlos III. Por supuesto, niega todas las acusaciones en su contra, si bien da un paso al costado.

El colapso de Fergie

Ahora, un experto real que ha hablado con una amiga de Sarah Ferguson y ha afirmado que, en medio de la agitación actual, la exmujer del Príncipe Andrés está al borde de una «crisis nerviosa». Phil Dampier afirmó: «Puedo revelar que su hermana mayor, Jane, ha volado recientemente desde Australia para consolarla en el Reino Unido».

En declaraciones a 'Woman's Day', el experto añadió: «Sarah está en un mal momento, y no es de extrañar. Necesitaba apoyo y Jane ha estado ahí para ella cuando lo ha necesitado. Ella y Andrés saben que tienen la culpa, pero sienten que ahora los están castigando sin piedad cuando están hundidos. Es difícil saber qué les depara el futuro».

Esta semana han surgido más afirmaciones escandalosas, como aquella que decía que cuando Epstein salió de prisión, en 2009, Sarah y sus dos hijas, las princesas Beatriz y Eugenia lo «celebraron» con el pedófilo convicto. Ellas lo niegan.

Una amiga de Sarah Ferguson, Lizzie Cundy, la defendió recientemente en un programa afirmando que la exduquesa de York estaba «en el infierno» y totalmente «devastada» por el escándalo de correos electrónicos que la llevó a perder sus patrocinios benéficos, «Especialmente la del cáncer, pues ella misma recibió un diagnóstico de cáncer recientemente». Y añadió: «Está completamente devastada. Es un ser humano, una madre, y está pasando por un infierno».