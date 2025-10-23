Suscribete a
Sarah Ferguson, «al borde del colapso» y llena de sufrimiento por sus hijas Beatriz y Eugenia

Se encontraría en plena crisis nerviosa tras las últimas informaciones sobre las princesas y el vínculo con Jeffrey Epstein

«Es un ser humano, una madre, y está pasando por un infierno», ha dicho una amiga suya

Sarah Ferguson se despide de la duquesa de York tras 40 años de felices privilegios

Sarah Ferguson, junto a sus dos hijas.
A.B. Buendía

Los acontecimientos se están sucediendo a toda velocidad en Buckingham Palace después de que tanto el Príncipe Andrés como su exesposa, Sarah Ferguson, renunciaran a sus títulos reales después del ruido generado por su vínculo con el pedófilo Jeffrey Epstein. Ahora también ... se hablar del posible vínculo de las princesas Beatriz y Eugenia, y eso ha puesto a ssu madre «al borde del colapso» y en plena crisis nerviosa, según advierten fuentes de su entorno.

