El Príncipe Andrés, la sombra de la monarquía británica: cronología de una caída sin retorno

Del héroe de guerra y embajador real al aislamiento en Royal Lodge. La renuncia a sus títulos y honores marca el último capítulo en la vida pública del hijo menor de Isabel II

El Príncipe Andrés renuncia a todos sus títulos ante las acusaciones por sus vínculos con Epstein

El Príncipe Andrés, la sombra de la monarquía británica: cronología de una caída sin retorno
GTRES
Daniella Bejarano

Durante años, el Príncipe Andrés fue considerado como uno de los miembros más carismáticos de la Familia Real. Sin embargo, el hijo menor de Isabel II pasó de representar los valores de la Corona a convertirse en su mayor dolor de cabeza. Ahora, con ... su salidad definitiva de la esfera pública se consuma con su renuncia a sus títulos reales y honores, inlcuido el de duque de York.

