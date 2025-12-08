Récord histórico: 10,8 millones de dólares por el exclusivo reloj de Francis Ford Coppola

Sabedor del interés que despiertan los relojes de lujo entre los coleccionistas, el director de cine Francis Ford Coppola (86 años) anunció a principios del pasado mes de noviembre su intención de subastar algunos de su colección personal. Unas valiosísimas piezas que salieron ... a la venta este fin de semana a través de la casa de subastas Phillips de Nueva York. Entre las piezas se encontraba una auténtica joya: el F.P. Journe FFC.

Un diseño único que creó el propio Coppola junto al prestigioso relojero francés Françoise-Paul Journe y que ha alcanzado el precio récord de 10,8 millones de dólares en una puja que apenas duró unos minutos. El beneficiario fue un postor telefónico anónimo que, tras 11 minutos de puja, se hizo con el codiciado reloj, frente a otras 2.000 personas que se encontraban dispuestas a pujar.

El célebre director es el creador del boceto y le pidió al experto la ejecución de esta pieza. Su precio estimado es de un millón de dólares. Debido a su complejidad, el reloj no pudo ser entregado hasta nueve años después y está considerado como el primero de la historia en emplear una manilla autómata para indicar las horas.

Con esta venta se ha alcanzado el precio más alto por un reloj en una subasta en la historia de Estados Unidos

El exclusivo reloj de Coppola RR. SS.

Además de la 'joya de la corona', el cineasta se ha desprendido de otros seis relojes más de su colección, entre los que se encontraba también el FP Journe Chronomètre à Résonance de platino que su mujer Eleanor, fallecida en abril del pasado año, le regaló en 2009.

Hito

En total, el cineasta ha alcanzado por las siete piezas la friolera de 43,5 millones de dólares, la suma de dinero más alta en una subasta de relojes en la historia de Estados Unidos. «Nos emocionó el resultado del F.P. Journe FFC Prototype de Francis Ford Coppola. La importancia de este reloj, que representa la colaboración creativa definitiva entre dos de las mentes más brillantes de la historia del cine y la relojería, es innegable», declaró tras la subasta Paul Boutros, vicepresidente y director de relojes para América de Phillips, al diario 'The Hollywood Reporter'. «Tuvimos interés de todo el mundo en los días previos a la venta, y fue maravilloso ver el merecido récord mundial conseguido en la sala de subastas de Phillips en Nueva York», añadió.

«Los coleccionistas respondieron con entusiasmo a la oportunidad de adquirir los relojes personales de Francis Ford Coppola, logrando resultados estelares para los relojes del ícono de Hollywood. Desde el Prototipo FFC que batió récords hasta el Chronomètre à Résonance FFC que se disparó a 584.500 dólares, hasta el Breguet que se vendió por 15 veces su estimación más baja, está claro que no se puede subestimar la admiración por el señor Coppola y su gusto por los relojes. Nos sentimos honrados de que nos haya confiado su colección», se puede leer en la nota de prensa publicada en la web de la casa de subastas y firmada por Boutros e Isabella Proia, encargada de ventas.