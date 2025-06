«¿Pudieron ser españoles los hijos de Beyoncé?»: la eterna seducción de Alejandro Sanz

Las redes se incendiaron cuando descubrieron que Candela Márquez había dejado de seguir a su novio, Alejandro Sanz, horas después de que el cantante publicara un vídeo junto a Shakira en el que la colombiana le daba un beso en la oreja. Las especulaciones son muchas y justo ahora las redes se preguntan: «¿Pudieron ser españoles los hijos de Beyoncé?«. Y se recupera una entrevista al español en la que se ve a la americana mirándole completamente obnubilada.

Todo el mundo sigue rumiando qué ha podido pasar entre Alejandro Sanz y Candela Márquez para que esta le haya dejado de seguir, algo que se mira con lupa en esta locura que son las redes sociales. Lo último es lo que ha contado Pilar Vidal en ABC, que «su entorno asegura que están felices y juntos en Miami» y que «no hay ninguna crisis, están muy enamorados».

Lo que es indudable es que Alejandro Sanz, a su 56 años, sigue siendo un seductor y que también ha sabido adaptarse a estos tiempos de las redes sociales, en los que los mensajes bien tirados son estupendos para promocionar cosas. En este caso, su colaboración con Shakira en la canción 'Bésame', de la que se habla mucho después del beso (espontáneo o no) que le tira la colombiana en el vídeo y que el español recibe sin disgusto.

Aquel momento con Beyoncé

Es ahora cuando se recuerda aquel momento de febrero de 2002, cuando Alejandro Sanz conquistaba la cima al actuar en la gala de entrega de los premios Grammy con uno de los grupos más famosos del mundo por aquel entonces: las Destiny's Child de Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams. Ellas fueron las sorprendentes chicas que hicieron el coro del artista español. Hicieron el 'Quisiera ser' en el Staples Center de Los Ángeles.

«Quédate con quien te mire como Beyoncé», tuiteaba Alejandro Sanz hace años junto a unas imágenes en las que aparecía dando una entrevista previa a la gala en la que el español, en macarrónico inglés, decía lo contento que estaba de vivir «un gran momento». Y allí estaba Beyoncé, quien le miraba obnubilada y con confusión mental mientras el español decía sus cosas.

Unas imágenes impresionantes que han desatado el siguiente título en las redes: «¿Pudieron ser españoles los hijos de Beyoncé?». También hay otras imágenes en las que ella parece avergonzada cuando el cantante le mira. Luego la vida llevó a la americana por otros caminos sentimentales y lo que parece que es un fructífero matrimonio con el rapero Jay-Z. Tiene tres hijos (Blue Ivy Carter, Rumi Carter y Sir Carter) y obviamente ninguno es español.

Ana Moya y Shakira

En 2012, Alejandro Sanz también llamó la atención por el tórrido video de 'Camino de Rosas' que protagonizó junto a la modelo Ana Moya. «Alejandro me eligió por mi desparpajo, mi sonrisa permanente y el cachondeo que tengo como buena andaluza», manifestaría después la chica en 'Interviú', donde posó desnuda. Entonces, cómo no, también se hablo de «química» entre ambos, pero si hubo algo más, desde luego no trascendió. Ana Moya, ahora influencer, se casó el pasado año con el futbolista Diego Conde.

Ahora ha llegado lo de ‹Bésame' y todo el ruido originado y amplificado por el extraño 'unfollow' de Candela Márquez a su novio, que casi es lo que más ha amplificado los rumores que el propio vídeo de Alejandro Sanz con Shakira.

Lo cierto es que con 'Bésame' ya son tres las colaboraciones que Shakira y Alejandro Sanz han hecho. La primera fue 'La tortura', en 2005, y la segunda fue 'Te lo agradezco, pero no', un año después. Desde entonces no habían vuelto a colaborar juntos. Ha sido un reencuentro por la puerta grande para ocupar no solo páginas de los medios musicales, sino también de la crónica social. Es la constatación de que el gran público continúa viendo a Alejandro Sanz como un eterno seductor.