Prisión provisional para el joven de 20 años que arrolló a Jaume Anglada y se dio a la fuga

El conductor que en la madrugada del pasado viernes arrolló con su coche al músico mallorquín Jaume Anglada (53 años) en Palma ha ingresado en prisión provisional. Así lo ha decretado el juez de guardia de los Juzgados de Vía Alemania tras tomarle declaración este sábado, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El joven, de unos 20 años, fue detenido horas después del accidente. La investigación apunta a que conducía bajo los efectos del alcohol, con una tasa que triplicaba el límite legal, y que tras embestir la vespa en la que viajaba Anglada, abandonó la escena sin auxiliar a la víctima.

Fue gracias a la rápida reacción de varios testigos presenciales, que memorizaron y comunicaron la matrícula del vehículo a las autoridades, que la Policía Local de Palma logró localizar y arrestar al presunto autor horas después en su domicilio.

Se le imputan los delitos de abandono del lugar del accidente, lesiones por imprudencia grave y contra la seguridad vial, infracciones que podrían acarrearle entre seis meses y cuatro años de cárcel, además de la retirada del carné de conducir por un mínimo de cuatro años. El acusado ha reconocido los hechos y se ha comprometido a asumir la responsabilidad civil derivada del siniestro.

El estado actual de Jaume

El atropello se produjo en la calle Joan Miró, a la altura del número 330. El impacto lanzó al músico contra el asfalto, provocándole un traumatismo craneoencefálico severo, múltiples fracturas en la cadera, mandíbula y costillas, así como lesiones internas que obligaron a la extirpación del bazo. Anglada, que portaba un casco tipo jet, fue operado de urgencia y permanece ingresado en la UCI del Hospital Son Espases en estado grave pero estable.

En declaraciones a 'TardeAR', el periodista Raúl Valls transmitió un mensaje de calma: «Está grave, en la UCI, bajo supervisión continua y acompañado por la familia en las horas de visita. Ha sufrido un traumatismo craneoencefálico por la caída pero su vida no corre peligro».

La preocupación de Felipe VI

La noticia ha causado una honda conmoción en Mallorca y en el círculo más cercano del artista. Amigo íntimo de los reyes Felipe y Letizia desde hace más de dos décadas, el cantautor había coincidido con el monarca apenas dos días antes del accidente, durante la tradicional recepción en el Palacio de Marivent.

En el momento del atropello, los Reyes se encontraban de vacaciones en Grecia junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía. Nada más conocer lo sucedido, se pusieron en contacto directo con Pilar Aguiló, esposa de Anglada, para seguir de cerca su evolución y mostrarle su apoyo.

La investigación continúa abierta y se espera que en los próximos días se realicen nuevas diligencias para esclarecer todos los detalles del suceso. Mientras tanto, el círculo más cercano del músico y sus seguidores aguardan noticias sobre su recuperación, con la esperanza de que el artista pueda superar las secuelas de este violento accidente.