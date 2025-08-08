Jaime Anglada y Carolina Cerezuela, el dúo musical improbable que nació en un avión

Jaime Anglada continúa hospitalizado en el Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca) en estado grave tras haber sido atropellado por un coche mientras iba en moto. El artista era muy conocido en la isla, no solo por su recorrido musical en solitario, también por su amistad con el Rey Felipe y, por supuesto, por su dúo con Carolina Cerezuela.

Anglada Cerezuela es el resultado de la mezcla aparentemente heterogénea de Jaime Anglada y Carolina Cerezuela. Un nombre casi aséptico que surge porque no querían «nombres abstractos», tal y como ellos mismos explicaban en una entrevista con 'La Razón' en 2023. «Desde el principio nuestra pretensión ha sido la de disfrutar de lo que hacemos, no era irrumpir en la industria dando un golpe. Y esto es lo que hacemos: música», comentaba el cantautor entonces.

Curiosamente Carolina Cerezuela y Jaime Anglada se conocieron en un avión Madrid-Palma, cuando una amiga de la actriz le presentó al cantautor. Ella ya había oído hablar de él, puesto que era la madrina de una fundación y su amiga le decía que tenía que pedirle al artista que le escribiera una canción para el proyecto. «Yo me imaginaba a un hombre muy mayor», recordaba Carolina en una entrevista con LOC en 2019.

En ese mismo vuelo, Jaime Anglada ya tenía preparada la canción para Carolina. Fue así como surgió una colaboración que comenzó hace ya una década y que ha dado lugar a dos álbumes: 'Manzana de caramelo', publicado en 2016, y 'Detrás del corazón', de 2019, que fueron a grabar a Nashville, cuna del country. Ambos sin pretensiones, solo como resultado de una intención de crear música de dos. Él es quien escribe y ella quien interpreta, aunque en alguna ocasión han discutido por las letras.

Carolina Cerezuela y Jaime Anglada en su último concierto en Palma GTRES

Sin embargo, a pesar de los años que pasan, y los desencuentros que siempre han admitido tener, en enero de este mismo año realizaban un concierto juntos en Palma, durante las fiestas de San Sebastián. Parte del motivo por el que tenían tan buena conexión, según contaba Carolina, es que son hombre y mujer, tienen sus familias y se entienden, pero cuando no lo hacen respetan sus espacios. También tienen ideales similares, porque por ejemplo ninguno de los dos era muy afín a las redes sociales: «Somos un poco perezosos y además no nos gusta la saturación de tener que estar siempre pendientes. A mí me gusta más preocuparme por Carol, y saber que Carol se preocupa por mí, que estar mostrando eso a todos los demás», decía él en 2023.

Jaime está casado con Pilar Aguiló, farmacéutica y nutricionista con quien ha tenido dos hijos que ya son adolescentes, Jaime y Julia. Por su parte, en julio de 2011 fue la boda de Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, aunque entonces habían tenido ya a Carla, su primera hija, que tiene ahora 15 años. Después están Carlos (13) y Daniela, que tiene 11.