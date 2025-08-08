El cantante mallorquín y amigo íntimo del Rey Jaume Anglada, herido grave tras ser arrollado por un coche en Palma

El cantante mallorquín y amigo íntimo del Rey Felipe VI, Jaume Anglada, ha resultado herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que ha huido del lugar del siniestro. Según han indicado fuentes sanitarias y policiales, el accidente se ha registrado sobre las 01.30 horas de este viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor. El artista permanece ingresado en la UCI del Hospital Son Espases pendiente de evolución.

Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo ha arrollado a la motocicleta y ha abandonado el lugar dejando malherido al cantante que, debido a las heridas de extrema gravedad, ha sido inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases.

El conductor del coche, por su parte, ha sido finalmente detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos que han facilitado a la Policía Local de Palma la matrícula del vehículo, lo que ha permitido dar con él, un joven de unos 20 años, en su domicilio.

El pasado viernes el Rey acudió a uno de sus conciertos en el Real Club Naútico de Palma. Felipe VI se mezcló entre el público a última hora de la tarde para asistir a la cita musicial donde ha coreado alguna de sus canciones acompañado por algunos miembros de la tripulación.