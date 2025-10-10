El Príncipe Guillermo se emociona al hablar del suicidio: «Es difícil hacerte estas preguntas»

El Príncipe Guillermo no ha podido evitar emocionarse al hablar con Rhian, una mujer con la que se ha entrevistado con motivo del Día Mundial de la Salud mental. La historia que vivió en 2012 resultó especialmente difícil para el marido de Kate Middleton ... , puesto que un día cualquiera de 2012 el hijo de esta mujer murió de repente. Solo cinco días después su marido, Paul, se quitó la vida.

Una tragedia que marcó para siempre a la familia, y que ahora forma parte del nuevo programa de prevención de la Royal Foundation. Se trata de una red de apoyo para intentar evitar el suicidio, que pretende unir diferentes organizaciones de las cuatro naciones que forman el Reino Unido para transformar y prevenir este tipo de situaciones. «Hablar sobre el suicidio es esencial para prevenirlo. Gracias a Rhian y a su familia por compartir su historia», desvelan los Príncipes de Gales en la publicación que han compartido.

«Cada día me pregunto por qué no habló conmigo», comparte Rhian. «Nunca había vivido un suicidio, era algo que pasaba en las noticias, para siempre repasaré aquellos días preguntándome qué me perdí. Éramos muy felices. Creo que esto simplemente muestra que le puede pasar a cualquiera», insiste, causando una profunda emoción en el Príncipe Guillermo tal y como muestra el vídeo promocional que han compartido lo Príncipes de Gales.

En la versión más larga del vídeo, el hijo de Carlos III se muestra emocionado, con los ojos llenos de lágrimas, cuando Rhian explica que su marido se perdió mucha felicidad. «Hubiéramos estado bien», añade. Una frase que parece afectar especialmente a Guillermo, que se lleva las manos a la cara y carraspea mostrando su incomodidad ante la difícil experiencia que vivieron en el hogar. «¿Estás bien?», le dice la mujer al Príncipe con una sonrisa compasiva. «Es difícil hacerte estas preguntas», le responde este.

Ante esta admisión, Rhian intenta tranquilizarle y recuerda: «Tú también has vivido la pérdida». Sin embargo, la edición de este vídeo también termina ahí, sin dejar que el público vea cómo termina la interacción. Sin embargo, el vídeo ha recibido en solo 12 horas más de 75.000 visualizaciones y 4.000 'me gusta', además de 400 comentarios. «Guillermo va a ser un rey espectacular, tan humano», responde un usuario a los comentarios. «Ese 'hubiéramos estado bien' afectó mucho a Guillermo. Dios, lo he sentido»