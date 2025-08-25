La preocupante reacción del hijo de Norman Reedus tras la presunta agresión a su novia

Mingus Reedus, el hijo de la superestrella de 'The Walking Dead' Norman Reedus protagonizó un escándalo el pasado fin de semana tras ser arrestado por la policía de Nueva York. La causa de la aprehensión es el enfrentamiento de cargos por obstrucción criminal de la respiración y asalto en contra de su pareja, de quien no se ha hecho pública la identificación. Además, fuentes policiales afirman que la víctima habría tomado pastillas en un intento de quitarse la vida.

Existen versiones que afirman que Mingus habría golpeado a su novia en la pierna, la estranguló y la arrojó al suelo. Los cargos que presentó la fiscalía son: estrangulamiento criminal, agresión en tercer grado, lesiones imprudentes, acoso agravado y acoso en segundo grado.

Después de salir de la corte, el joven de 25 años insultó a una reportera y, posteriormente fue visto caminando cerca de su apartamento en la ciudad de Nueva York. Llevaba un gato dentro de una bolsa y se acercó a un periodista de The Post para hacer una pregunta un poco perturbadora: «¿Quieres verme suicidarme?».

Aparentemente estos comportamientos se dieron después de enfrentar las acusaciones en su contra y es probable que el joven esté afectado por la situación, sin embargo no deja de ser preocupante el comentario que, fuera del contexto en que se dio, puede tomarse de forma muy seria.

Los fiscales del caso han afirmado que los cargos no son susceptibles de fianza en virtud de las laxas reformas del sistema de justicia penal del estado. Por su parte, la abogada Priya Chaundhy, defensora del modelo afirmó que su cliente solo estaba tratando de ayudar a su novia después de que él rompiera su relación de cinco meses y ella amenazara con suicidarse con «varias pastillas para dormir».

Además la abogada del joven aclaró que la reciente detención fue un malentendido y que la víctima no siente miedo por su expareja, contrario a eso, presuntamente dejaron la relación en buenos términos y ella se mudó de la casa donde estaba viviendo con Mingus.

No es la primera vez que el joven de 25 años se ve envuelto en una polémica de este tipo, pues en 2021, el joven había sido arrestado en Nueva York, de igual forma por cargos de agresión a una joven de 24 años. En aquella oportunidad fue detenido tras tener una confrontación verbal con la mujer que trascendió a un puñetazo, durante la celebración del reconocido Festival de San Genaro.