Preocupación máxima de Carlos III con la amenaza terrorista: dispuesto a gastar 80.000 euros en un experto en seguridad

Todo el mundo sabe que Carlos III es hombre de manías y obsesiones. Ahora su nueva fijación, con tintes de pánico, es la amenaza terrorista y para ello el rey británico habría decidido gastarse 80.000 euros en contratar a tiempo completo ... a un nuevo experto en seguridad al más alto nivel para coordinar mejor a su cuerpo de guardaespaldas.

Quizá esa cantidad no parezca excesiva, pero sí es apreciable si se tiene en cuenta que Carlos III gasta fama de roñoso. Ha publicado una oferta de trabajo de alto nivel dentro del personal que gestiona las residencias reales y, según informa el diario británico 'The Mirror', se ha lanzado a la búsqueda de un asesor de seguridad de alto rango para ocupar un puesto de gran responsabilidad que coordinará Casa Real, el Ministerio del Interior y la policía británica.

El citado medio ha destacado que el nuevo miembro del equipo tendrá bajo su supervisión la protección de los principales palacios y residencias del monarca, que no son pocas propiedades, y que incluyen Buckingham, Windsor y Sandringham. Porque los expertos le han informado que «es probable que se produzca un ataque» de signo terrorista. Y eso le ha puesto de los nervios.

Altas responsabilidades e implicación

Lo que busca Carlos III es una persona que sea capaz de asumir «altas responsabilidades y con un nivel de implicación mayúsculo». No tendrá horario fijo y sí una disponibilidad total durante todos los días del año y a cualquier hora. El 24/7 de toda la vida.

Pero es que el elegido no solo tendrá atribuciones organizativas, sino también ejecutivas, pues entre las principales funciones que asumirá también está la de servir como experto de referencia y asesor para el Proyecto de Ley de Protección de Locales contra el Terrorismo. Por esta razón, se solicita que cuente con amplia experiencia en entornos sensibles o de alta seguridad, además de una formación acreditada en materia policial, industrial o militar.

Sueldo y plan de pensiones

'The Mirror' también ha reseñado que el contrato contempla «muchos beneficios» y que no todo es disponibilidad total y asesorías. Así, el medio ha explicado que una ventaja adicional será el teletrabajo, ya que el profesional «podrá trabajar de forma híbrida». También se contemplan almuerzos gratuitos durante la jornada laboral y un plan de pensiones calificado con el sello de «excelente». Y 25 días de vacaciones remunerados, ampliables a 30, en función de las necesidades y siempre coincidiendo con los descansos del monarca.

Además, el contrato, de efectos inminentes, se extendería hasta noviembre de 2027 con un sueldo anual de 70.000 libras esterlinas (algo más de 80.550 euros). Igual el sueldo no es ninguna maravilla, dadas los requisitos y obligaciones que se exigen, pero igual a más de uno le seduce aquello de fabricar un currículum de prestigio por haber trabajado con la Casa Real.

Es curioso que Carlos III esté tan obsesionado con la seguridad si se tiene en cuenta que eliminó la protección para el Príncipe Andrés y también para el Príncipe Harry después de que este renunciara a sus deberes reales.