Preocupación máxima de Carlos III con la amenaza terrorista: dispuesto a gastar 80.000 euros en un experto en seguridad

'The Mirror' ha destapado la nueva obsesión del monarca y su intento de reforzar su cuerpo de guardaespaldas

El elegido tendrá un nivel de implicación mayúsculo, sin horario fijo y con disponibilidad total todo el año

El Rey Carlos III envía un mensaje agridulce sobre su cáncer: «Siempre hay esperanza en el futuro»

Carlos de Inglaterra, en una imagen reciente.
Carlos de Inglaterra, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

Todo el mundo sabe que Carlos III es hombre de manías y obsesiones. Ahora su nueva fijación, con tintes de pánico, es la amenaza terrorista y para ello el rey británico habría decidido gastarse 80.000 euros en contratar a tiempo completo ... a un nuevo experto en seguridad al más alto nivel para coordinar mejor a su cuerpo de guardaespaldas.

