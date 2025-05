La 'listening party' de Aitana revoluciona la industria musical: 17.000 entradas vendidas para oírla hablar de su nuevo disco

La industria musical, especialmente la del directo, está viviendo un momento de profundos cambios y va adentrándose en terrenos que antes nos hubieran parecido esperpénticos, pero que ahora se aceptan con naturalidad, e incluso con furor. Ahora hay gente dispuesta a pagar por ver actuar a un holograma, y también se acaba de abrir una nueva vía de negocio en el que el público ni siquiera escucha cantar al artista.

Es el nuevo formato 'listening party', un tipo de acción promocional que se ha venido haciendo durante años con grupos reducidos de periodistas o a veces también de fans, pero que ahora se ha convertido en un evento tan multitudinario o más que un concierto al uso. Y lo más importante, de pago.

Hay algunos precedentes, como los que organizó Kanye West en varios estadios de Estados Unidos, o el de Morat, que hace poco hicieron lo mismo en el Movistar Arena de Bogotá. También en España, ya que el rapero Delaossa montó uno en el Palacio Vistalegre de Madrid el pasado marzo, con entradas a 13 euros aunque limitado a 1.000 personas.

Pero lo de Aitana, este pasado martes en el Movistar Arena de la capital, huele a punto de inflexión en el mercado nacional porque fue un exitazo absoluto, con 17.000 entradas vendidas sólo para escuchar su nuevo disco 'Cuarto azul' (que sale este viernes 30 de mayo) mientras ella desvelaba algunos de sus secretos.

La idea no ha estado exenta de críticas, porque el precio de los tickets era de 17 euros, y si se quería acceder a una preventa exclusiva había que hacerse cliente del Banco Santander y sacarse una tarjeta de crédito 'Santander Aitana', lo cual ha provocado una ola de memes en las redes insinuando que la artista ha hecho caja de forma poco ética. «¿Aitana diciendo que quiere que su listening party sea como hablar con sus amigos? ¿Quedas con tus amigos en un recinto de dieciocho mil personas y les cobras entrada?», decía un tuitero crítico con el evento.

Pero todo eso se lo llevará el viento: la gente quiere estar cerca de sus ídolos, sea como sea. Si además es en un evento por el que miles de personas se pelean para comprar entrada, la sensación de exclusividad entra en juego despejando cualquier duda a la hora de gastar. Y a tenor del exitazo de la 'fiesta de escucha' de Aitana, a estas horas seguro que ya hay más estrellas del pop español diseñando la suya.

«Estoy muy nerviosa, porque es como muy raro. Esto no es un concierto, aquí estáis los más fans. No sé qué va a pasar, no sé qué va a ser esto, pero la realidad es que hoy a sacar mi disco con todos vosotros. El viernes ya no sirve, sirve hoy», dijo la cantante para arrancar la fiesta. «¿Qué es el listening party? ¿Qué es lo que pasa? Lo que va a pasar es que os voy a contar de donde nace 'Cuarto azul'. Se van a poner todas las canciones. Va ser un poco raro porque no las sabéis.'Cuarto azul' es conceptual por la historia que cuento. La realidad es que en este disco no me he inventado nada. Es la vida tal cual de lo que me ha pasado. Entonces, voy a poner canción por canción en orden».

hace dos años pedisteis a aitana de vas a quedarte, y aquí la tenéis pic.twitter.com/WCk8Eyn0N2 — me (@meaitana) May 27, 2025

La imagen era de lo más extraña. Miles de lucecitas de móvil meneándose al ritmo de la música, como en cualquier concierto masivo hoy en día, pero con la artista sentada en el centro del estadio, calladita, sin hacer nada. Pero decir que eso fue todo sería mentir. Aitana bailó algunos de los temas, e invitó al escenario a algunos seguidores afortunados que le pudieron lanzar alguna pregunta.

«La realidad es que yo crecí en un cuarto azul», desvelaba la artista al comentar la estética de su nuevo lanzamiento.« Crecí en una habitación con las paredes azules, azul celeste. Cuando decidí de qué iba a tratar este cuarto disco, pasé por muchos momentos, porque desde 'Alpha' he estado componiendo este álbum. '6 de febrero' es un poco eso, frustración, estaba un poco enfadada. Cada canción representa lo que viví en cada momento. Hasta el interludio son canciones más oscuras y tristes. Luego viene la luz».

Tras confesar que la canción que da nombre al álbum la escribió «en diez minutos a las 4 de la mañana en Lanzarote, cuando me diagnosticaron la depresión», llegaron los dos momentazos de la noche. Primero cuando sonó 'Cuando hables con él', que todo el público entendió como un guiño a su relación con Miguel Bernardeau, por tener una letra que habla de un primer amor con una descripción física que encaja con él: «Porque tus ojos azules me volvían loca. Pero tú no le cuentes todo que no le quiero hacer daño. Porque a su lado viví mis mejores años. Y cuando hables con él porfa dile todo lo que estoy sintiendo porque, aunque pasen años yo lo llevo dentro. Que le echo de menos, que lo quiero ver. Y cuando hables con él dile que en la noche a veces me arrepiento. Yo sé que dejarle fue una estupidez. Cómo lo siento. Y aún me estoy muriendo por hablar con él, yo sé que dejarle fue una estupidez. Cómo lo siento».

El otro momentazo fue cuando después de sonar 'En el centro de la cama', Aitana reconoció que «había tenido mucho apego a estar en pareja» y aseguró haber estado «un año soltera, lo cual ha sido algo muy bonito para encontrarme». Parte del público empezó a corear «Plex, Plex», refiriéndose a su presunto nuevo novio. «Madre mía ya estoy escuchando aquí de fondo cosas, pero voy a dejar de hablar porque me estoy poniendo roja», dijo ella para torear la situación.

Dado lo largo que es el disco (19 canciones), y que además hubo sorpresas como la participación sorpresa de Alaska y de Ela Taubert (recién ganadora del Grammy Latino Mejor Nuevo Artista 2024), el evento duró un total de dos horas y veinte minutos por el que se recaudaron casi trescientos mil euros (por no mencionar la ristra de nuevos clientes para el banco patrocinador). Un aperitivo del chorro de dinero que le caerá en julio, después de pasar por el Estadio Olímpico de Barcelona el día 19 y hacer doblete en el Metropolitano de Madrid los días 30 y 31.