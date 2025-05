El beso que confirma la relación de Rosalía con Emilio Sakraya

Esta semana se ha confirmado lo que desde hace meses es un secreto a voces: la relación sentimental entre Rosalía y el actor y cantante alemán Emilio Sakraya. Tan solo unos meses desde que la cantante catalana y Jeremy Allen White pusieran punto y final a su relación parece que esta ya ha encontrado con quien olvidar al intérprete estadounidense.

Hace unos días, el medio 'Deux Moi' publicó unas fotos de la pareja en la puerta de un restaurante en Beverly Hills en actitud muy cariñosa después de una cena romántica. La publicación también confirmó que la pareja se fue junta del lugar, tal y como indican las imágenes de ambos marchándose en el mismo coche.

Pero ahora han salido las imágenes definitivas: El actor y la cantante besándose por las calles de Berlín.

Son pocos los detalles que se conocen realmente sobre el joven con el que la cantante podría haber recuperado la ilusión, identificado como Emilio Sakraya. El chico, que cumplirá 29 años el próximo mes de junio, nació en Alemania, aunque su padre es serbio y su madre marroquí.

En su país natal, se ha dado a conocer como actor desde 2008, trabajando en producciones tan conocidas como 'Warrior Nun', de Netflix, o la película alemana 'Rheingold'. El último proyecto internacional en el que hemos podido verle es la ficción de Amazon Prime Video 'Those About to Die', protagonizada por el mítico Anthony Hopkins. En ella, el alemán da vida al auriga Xenon, un papel que le valió para recibir el reconocimiento de la crítica.

Entre sus próximos proyectos podría encontrarse también la adaptación de 'Alas de sangre', la saga superventas escrita por Rebecca Yarros. Y es que el intérprete alemán parece el favorito para encarnar el papel de Xaden Riorson, el protagonista del último fenómeno literario internacional y que pronto podría llegar a Amazon Prime Video.

Además de su pasión por la música y la actuación, Sakraya también ha destacado como atleta en disciplinas como el kárate, el kung-fu y el parkour. De hecho, llegó a ganar el Campeonato de Alemania de kárate 'full contact' y en los últimos meses le hemos visto subirse al ring de boxeo en más de una ocasión, como parte de su entrenamiento para algunas cintas.

Respecto a su carrera musical, la nueva ilusión de Rosalía comenzó a hacer sus primeros pinitos en el sector en 2016, cuando se atrevió a lanzar su primer single, 'Down by the Lake', con el que obtuvo bastante reconocimiento. Cuatro años después, en 2020, publicaría su primer álbum, 'Roter Sand', y este le seguirían otros dos discos más, como 'Blessings', que vio la luz en 2024.

