Silvia Bronchalo, ex de Rodolfo Sancho, habla alto y claro en exclusiva sobre su denuncia por malos tratos contra el actor

Alejandro Rodríguez, uno de los periodistas que forman parte del equipo de 'TardeAR' (Telecinco) ha participado en directo en el programa, compartiendo plató con los presentadores Verónica Dulanto y Frank Blanco, para dar a conocer una información en exclusiva que vuelve a poner en el ojo del huracán al actor Rodolfo Sancho. Y es que, según ha referido, ha sido admitido el recurso que presentó su ex mujer, Silvia Bronchalo, tras archivarse la denuncia presentada por ella contra él por presuntos «malos tratos».

Bronchalo ha hablado en exclusiva para 'TardeAR' y ha compartido sus emociones y cómo se encuentra. La madre de Daniel Sancho ha apuntado lo siguiente en relación a la noticia: «Estoy súper contenta porque esto va para adelante. Independientemente de ocmo termine todo esto. Me parece bien que una jueza o un tribunal haya considerado que la violencia verbnal pueda ser constitutiva de delito o lo suficientemente ofensiva». Los colaboradores han recordado lo que se conocía sobre el caso y Alejandro Rodríguez ha continuado compartiendo algunas de las declaraciones que le ha hecho a él Silvia Bronchalo.

Esta ha añadido otros puntos que ha considerado importantes: «Estoy contenta, de verdad, porque se me ha hecho caso. Bueno, parcialmente, porque hay una cosa que se ha desestimado. Pero no pasa nada. La verdad es que esta noticia me ha animado un poco. Preferiría que no hubiera tenido que ocurrir pero así son las cosas».

Entre una de las novedades que se conocen del caso, el que se han llegado a difundir algunos mensajes nuevos, hasta ahora desconocidos, que envió supuestamente Rodolfo Sancho a Silvia Bronchalo. En estos se decían cosas como «estás pirada, nuestro hijo tiene traumas por tu culpa»; «no te enteras de nada, eres una incapaz»; «no llames a Daniel porque él no quiere hablar contigo y va a hacer lo que yo le diga».

Desde 'TardeAR' han aprovechado para recordar las claves del caso. Así, han dado un titular claro: «Se reabre la causa contra Rodolfo Sancho por maltrato a Silvia Bronchalo». Han apuntado que la justicia va a vovler a investigarle y han puesto en el foco los citados mensajes que se enviaron por el móvil. Según se ha recordado, ellos firmaron un acuerdo de conformidad por el bienestar del hijo que tienen en común, Daniel Sancho.