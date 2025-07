Patri Pérez desvela quién es el padre de su bebé tras romper con Lester: «Mi familia se quedó en shock»

Patri Pérez, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', anunció hace una semana que está embarazada de su segundo hijo. Una noticia que sorprendía al público puesto que hace tres meses que rompió su relación con Lester Duque, su marido y padre de su hijo mayor, Río, que tiene un año y medio. Ahora ha vuelto a su programa de Mtdmad para explicar a sus seguidores las circunstancias que le han llevado hasta aquí, quién es el padre de su segundo bebé y cómo está gestionando su segundo embarazo.

A principios de año Patri y Lester rompían su relación tras cinco años de relación y dos años y medio de matrimonio. Se habían conocido en 'La isla de las tentaciones', a donde él acudió como pareja de Marta Peñate. En este tiempo han tenido sus momentos más y menos buenos, tal y como han ido compartiendo con sus seguidores, pero en abril anunciaron juntos su divorcio tras haber estado separados desde diciembre.

No quiso decir en un primer momento quién era el padre porque quería hablarlo con él para saber su opinión y su decisión a la hora de involucrarse o no con el embarazo. Pero tal y como ha desvelado, este segundo bebé también es de Lester, a pesar de que no estará implicado como en el primero. «Es cierto que el embarazo lo estoy siguiendo sola, él no está formando parte del proceso», ha aclarado.

Según ha contado Patri, se quedó embarazada porque mantuvo relaciones sexuales mientras tenía la regla y con una baja reserva ovárica, por lo que consideró «imposible» que se produjera el milagro. Sin embargo, así fue. Y cuando se lo contó a Lester parece que el resultado no fue el esperado: «No voy a callarme una cosa tan grande. La reacción que tuvo no quiero hablar de ello, es algo que me voy a guardar para mí. Todo el mundo sabe cómo se hacen los niños».

En el proceso, Patri quiso contar con su familia desde un primer momento, a diferencia de lo que ocurrió cuando estuvo embarazada de Río. «Mi madre lo supo desde el principio y mi familia se quedó en 'shock'. Me dijeron que me lo pensara muy bien, es una situación difícil. Yo he decidido seguir adelante, no voy a ser hipócrita al deciros que me informé», ha admitido la exconcursante, confirmando que se planteó la posibilidad de interrumpir el embarazo.

«No sé cómo voy a afrontar esto sola», ha confesado ella, que admite haber sentido «miedo, incertidumbre y dudas» por llevar a cabo este proceso sin un padre presente. Aunque el bebé sí que llevará los apellidos de su padre, a pesar de que le dio a su ex la posibilidad de que no fuera así. Patri y Lester van a intentar gestionar esta situación con la menor fricción posible: «En algún momento nos podéis ver juntos por el peque, nos intentamos llevar lo mejor posible y quiero tener una buena relación con él. No quiero malos rollos ni malas palabras, ya estamos en otro nivel».