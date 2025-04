Meghan Markle, pillada saltándose el pacto con la Corona británica tras utilizar su título de Alteza

Emprender una nueva vida en California lejos de la Casa Real británica implicó, en acuerdo con la Reina Isabel II que el Príncipe Harry y su mujer Meghan Markle dejasen su cargo como miembros de la realeza. «Los Sussex no usarán sus títulos de Su Alteza Real porque ya no son miembros activos de la Familia Real», aclararon entonces desde el Palacio de Buckingham la situación que acompaña la nueva etapa iniciada por los duques que rompían su relación con la Corona en 2020. Pero ahora, en un pódcast se habría revelado que Meghan Markle estaría incumpliendo lo pactado con la difunta monarca tras el 'Megxit'.

En mitad de la conversación con la empresaria de cosméticos Jamie Kern Lima, publicada recientemente y en la que trataba entre otros temas la relación familiar que ha construido en California, todo comenzó a girar en torno a la marca de productos de Markle, asunto por el cual la presentadora del pódcast hizo público el regalo que había recibido de la duquesa. «Tenía la casa llena y de repente me enteré de que me dejaste esta canasta de regalo con helados y salsa de fresa casera para poner encima, solo para ver si eso me ayuda a aligerar la carga», dijo para después compartir en sus redes sociales una imagen del presente.

Entonces, la polémica estaba servida, pues no pasó desapercibido para sus seguidores que en la tarjeta que acompañaba al regalo gastronómico, Meghan había firmado con estas palabras a modo de agradecimiento: «Con saludos de Su Alteza Real la Duquesa de Sussex«. Este detalle revelaba que Markle sigue autodenominándose Su Alteza Real, lo que pondría en jaque el acuerdo que estableció con Isabel II según sostiene 'Daily Mail'. »Aunque no se aprobaron leyes ni se firmaron documentos para impedir su uso, el acuerdo de Harry y Meghan fue que dejarían de usar la palabra 'Real' y sus títulos después de que dejaran sus cargos«, exponen.

La imagen no sólo destapó las intenciones de Meghan, sino que también generó un debate sobre si el título se había usado para hacer una publicidad de la marca de Markle 'As Ever' o la imagen correspondía a un momento del pasado. Según la propia Jamie, recibió el regalo el año pasado por lo que no existen objetivos comerciales. «La imagen de la cesta de Jamie sugiere que Meghan usa la 'HRH' con amigos y en correspondencia personal», comparten desde el medio que añade también la postura de una experta.

Para Ingrid Seward, «si su difunta abuela política, la Reina Isabel, todavía estuviera viva, se sentiría muy ofendida, ya que era muy sensible al respecto. Pero ella ya no está aquí, así que quizá Harry y Meghan piensen que pueden salirse con la suya», apuntó. En el pódcast, este no fue el único aspecto que parece enfrentar a Markle a su familia, puesto que hablando de los comienzos de su relación no guarda buen recuerdo de la presión que sintió como si de estar en «las trincheras» se tratase. «Hay que imaginarlo, al principio todo son mariposas en el estómago, pero luego inmediatamente nos lanzamos juntos a las trincheras», expresó con lo que se ha interpretado como una indirecta a la realeza.