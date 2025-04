Natos y Waor : «Cuando empezamos no teníamos mánager y cantábamos gratis» Tras abarrotar el Wikinz Center, el pasado sábado, los raperos de Aluche hablan de sus orígenes y de su éxito

Gonzalo Cidre (Natos) y Fernando Hisado (Waor) nacieron en Buenos Aires y Aluche, respectivamente. La vida les unió en 2009 cuando participaban en batallas de 'freestyle' (rapeo improvisado). «Nos apuntábamos a competiciones que se hacían en parques», allí es donde surgió la chispa. Y comenzaron su carrera musical como Natos y Waor, nombres que usaban para pintar grafitis. «Si hace años hubiera sabido que íbamos a llegar tan lejos, seguramente seríamos Natos y Fer, porque estoy cansado de repetir mi nombre artístico a la gente que no nos conoce», se queja Waor.

La primera canción que grabaron decidieron no sacarla, aunque más tarde se filtró. Su primer single oficial fue 'Por la jeta'. «Después de grabar esa canción decidimos hacer cinco más». Poco a poco fueron creciendo. «No teníamos mucho alcance por aquel entonces, solamente en el entorno de las batallas de rap donde éramos respetados». Sin darse cuenta se convirtieron en un referente del 'underground'. Sintieron el apoyo de su familia y amigos desde el principio. «Cuando empezamos no teníamos mánager e íbamos a cantar sin cobrar ni un euro, pero jamás dimos un concierto para diez personas, cada vez que dábamos uno nuevo había más gente que en el anterior».

Camarero y profesor

En 2012 empezaron a tomárselo más en serio; «Nuestra meta no era ser estrellas, lo hacíamos por pura pasión». Pero tuvieron que abandonar sus trabajos. Gonzalo estaba en una cafetería y Fernando daba clases de apoyo en diferentes colegios, ya que es licenciado en Magisterio. Con la primera gira que hicieron ganaban mucho más dinero. Aunque Fer asegura que «hubiera preferido mantenerlo por tener los pies en la tierra», ya que no sabían a donde les iba a llevar la música. Pero tomó la decisión cuando «estaba esperando fuera a los chavales para subirlos a clase y me los encontré en un corro cantando una canción nuestra», asegura.

Siempre han sido independientes en la industria musical, llegando a lo más alto en el rap español sin el apoyo de una discográfica y componiendo sus canciones. Estos dos amigos que llevan trabajando mano a mano desde hace casi catorce años discuten poco y el respeto y el cariño han sido la clave para mantenerles unidos en el éxito. «Nunca ha habido una lucha de egos entre nosotros, confiamos mucho en la inteligencia de cada uno y sabemos que cuando uno dice algo, es por algo».

De todos sus temas para Waor, el que más le ha llegado al alma es 'Caminaré' con la colaboración de Maca. «Estaba pasando por un mal momento sentimental y la canción es desgarradora ya que es completamente descriptiva y real». Cada vez que la canta le remueve todo. En su último disco 'Luna llena' han podido cumplir el sueño de cantar con Kutxi Romero, vocalista y compositor del grupo Marea en el tema 'Quiero volar'. Aunque cuentan también con la colaboración de otros artistas. «Hacemos canciones que tiran más al rock, al techno y al reguetón, pero todas con nuestro sello y esencia, lo que hacemos no se parece a lo que hacen los demás».

Gracias a su público tan fiel, estos dos quinquis de Aluche como les han bautizados algunos, llenaron el Wizink Center el pasado sábado 18 de febrero. «Seguimos con resaca emocional, es una maravilla porque nosotros nunca tuvimos el sueño de llenarlo, no estaba dentro de nuestro alcance». Ambos estuvieron arropados de familiares y amigos, entre los que se encontraba hasta el hijo de Fer, de tres años, que se quedó embobado con las pantallas gigantes que reflejaban el rostro de su padre en el escenario. «El sabe que canto porque lo cuenta cuando va al cole, pero yo creo que pensará que a todo el mundo le piden fotos por la calle». La paternidad ha sido un cambio muy bueno e importante en su vida. «Ya no tengo tiempo para el aburrimiento, estoy muy feliz».

Su próxima parada, el 11 de marzo en Sevilla donde están agotadas las entradas y el 17 de marzo en el Palau Sant Jordi en Barcelona donde solo quedan unas pocas a la venta.

