Muere José Emilio Rodríguez Menéndez, el polémico abogado de 'el Dioni y 'la Dulce Neus', a los 75 años

El polémico abogado José Emilio Rodríguez Menéndez ha fallecido a los 75 años en la noche de este jueves, 16 de octubre, precisamente el día de su cumpleaños, por causas aún desconocidas. Según diferentes medios, se encontraba ingresado en el Hospital Central ... de la Cruz Roja San José y Santa Adela de Madrid desde hacía una semana después de que los médicos del Hospital La Paz trasladaran que ya no podían hacer nada por salvar su vida.

La causa de su muerte no ha trascendido de momento y lo único que se sabe, tal y como ha publicado ‘El Debate’, es que la familia ha indicado que no habrá ni velatorio ni tanatorio, en una decisión de la que no se han dado más detalles. No obstante, y según ha informado el programa ‘La Mirada Crítica’, su viuda ha estado a su lado en todo momento durante una larga enfermedad.

Hubo un tiempo en el que Rodríguez Menéndez estaba en todas las salsas y platós de televisión para consolidarse como una de las figuras más mediáticas y controvertidas del país en el ámbito de la abogacía y los medios de comunicación. Y lleno de polémicas también debido a su particular forma de proceder y la enorme cantidad de enemigos que se ganó en vida. Ufanándose de su condición, él mismo se presentaba a sus clientes como «el abogado del diablo».

Dioni, Antonio Dávid Flores, Alcàsser...

José Emilio Rodríguez Meléndez comenzó su trayectoria en la década de los 80 y entre sus clientes más conocidos está el popular delincuente El Dioni, quien el 28 de julio de 1989 robó un furgón cargado con 298 millones de pesetas (casi 1,8 millones de euros).

El “abogado del diablo” también defendió a Antonio David Flores en su separación con Rocío Carrasco, que tantas horas de televisión llenó, y también estuvo implicado en la publicación de una presunta entrevista (que finalmente resultó ser falsa) a Antonio Anglés, el principal sospechoso del secuestro, violación y asesinato de las tres chicas de Alcàsser en 1992, un asunto que removió los estómagos de todo el país.

Otros casos sonados que llevó fueron la defensa de Nieves Soldevilla, conocida como ‘la dulce Neus’ y acusada de matar a su marido, o la de los policías condenados por la desaparición de Santiago Corella, ‘el Nani’, asuntos que también ocuparon largas horas de televisión y de debates entre los medios del corazón.

Un vídeo sexual y fugas varias

En 2005, la Audiencia Nacional de España lo condenó a dos años de prisión por haber difundido en 1997 un vídeo de contenido sexual en el que se atentaba contra la intimidad del director de ‘El Mundo’, Pedro J. Ramírez. Más recientemente, en 2023, fue condenado a cuatro años de cárcel por estafa grave e intrusismo profesional por haber sacado 120.000 euros a cuatro personas, a las que engañó con un falso negocio millonario de compraventa de petróleo de la empresa argentina YPF.

Entonces, Rodríguez Menéndez se convirtió en fugitivo y huyó a Argentina, aunque regresó a España en 2006 para visitar a su madre, que se encontraba gravemente enferma. Fue entonces fue detenido y encarcelado. Ese año, el Tribunal Supremo elevó de seis a diez años otra condena que ya pesaba sobre él por defraudar cuatro millones de euros entre 1990 y 1994 a la Hacienda española. En agosto de 2008, tras pasar varios meses en prisión, volvió a escapar aprovechando un permiso de cuatro días.

Si bien José Emilio Rodríguez Menéndez fue una figura muy mediática y controvertida para la opinión pública, sobre su vida privada -más allá de la teatralidad de sus supuestos amores- pocas cosas se conocen. A pesar de la larga y polémica trayectoria que ha protagonizado, lo cierto es que se conocen pocos datos verificados. Sin embargo, durante su época dorada fue relacionado sentimentalmente con nombres como los de Mila Ximénez, Nuria Bermúdez o Sonia Moldes.