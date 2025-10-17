Suscribete a
Muere José Emilio Rodríguez Menéndez, el polémico abogado de 'el Dioni y 'la Dulce Neus', a los 75 años

Estaba ingresado en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, en Madrid y ha fallecido el mismo día de su cumpleaños

La familia ha comunicado que no habrá ni velatorio ni tanatorio para su último adiós

Rodríguez Ménendez, el abogado que acabó preso de sus calumnias

El abogado José Emilio Rodríguez Menéndez.
El abogado José Emilio Rodríguez Menéndez. EFE/ARCHIVO/J.J. GUILLEN

A.B. Buendía

El polémico abogado José Emilio Rodríguez Menéndez ha fallecido a los 75 años en la noche de este jueves, 16 de octubre, precisamente el día de su cumpleaños, por causas aún desconocidas. Según diferentes medios, se encontraba ingresado en el Hospital Central ... de la Cruz Roja San José y Santa Adela de Madrid desde hacía una semana después de que los médicos del Hospital La Paz trasladaran que ya no podían hacer nada por salvar su vida.

