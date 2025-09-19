Monica Bellucci y Tim Burton se separan con «gran respeto y cariño mutuo» tras dos años de relación

«Con gran respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton han decidido separarse«. Y ya. Este fue el comunicado completo por el cual la pareja anunciaba su ruptura después de dos años de relación y darse un sonoro beso el pasado 14 de junio en el escenario de un festival.

Monica Bellucci, de 60 años, y Tim Burton, de 67, llevaban saliendo desde octubre de 2023, y él la dirigió en 'Beetlejuice' en lo que fue su primer proyecto juntos. La pareja fue fotografiada junta por última vez el 14 de junio, cuando el cineasta besó cariñosamente a la actriz en la mejilla en el escenario en el marco del 71º Festival de Cine de Taormina.

No obstante, los dos se conocían desde hace tiempo, concretamente desde 2006, aunque se dice que no empezaron a salir hasta encontrarse en el Festival de Cine Lumière de Lyon en octubre de 2022. Monica Bellucci confirmaría su relación en junio del año siguiente, en una entrevista con la edición francesa de 'Elle'. «Lo que puedo decir... es que me alegro de haberlo conocido, antes que nada», dijo. Y añadió: «Es uno de esos encuentros que rara vez ocurren en la vida... Conozco al hombre, lo amo, y ahora voy a conocer al director; comienza otra aventura. Amo a Tim. Y tengo un gran respeto por Tim Burton«.

«Muñeca hecha a mano»

La pareja trabajó juntos el año pasado cuando rodaron la nueva versión de 'Beetlejuice'. La actriz no participó en la película original, rodada hace 35 años, pero es conocido por todos los fans del cine que Tim Burton tiene la costumbre de incluir a sus parejas en sus películas, y en esta recreación del filme ella interpretó a Delores, la exesposa de Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton. El personaje es como una «muñeca hecha a mano«, dijo.

Antes de su estreno, Monica Bellucci manifestó: «Me siento muy honrada de formar parte de esta película y de entrar en el mundo de Tim. Es un artista y sabe cómo crear situaciones fantásticas, terroríficas, cómicas y emotivas, todo a la vez. Me ayudó muchísimo a crear este monstruo; más que un monstruo, es una criatura. Es cruel, pero también encantadora. Es una metáfora de la vida. Tim me habló del personaje y me dijo que había pensado en mí».

Antes de salir con Tim Burton, Monica Bellucci estuvo con Nicolas Lefebvre, de quien se separó en 2019. Anteriormente estuvo casada con Vincent Cassel, entre 1997 y 2013. La exmodelo le conoció en 1996 durante el rodaje de la película 'El Apartamento', de Gilles Mimouni. Tuvieron dos hijas juntos: Deva, que nació en 2004, y Leonie, que nació en 2010.

Infortunios sentimentales

Monica Bellucci habló afirmó en una entrevista con 'Paris Match' en 2011, cuando aún estaba casada con Vincent Cassel, que para ella «no hay racionalidad» en las relaciones y destacó: «Me dejo llevar por el momento y el instinto. Nada de racionalidad, solo emociones. Se ama o no se ama».

Por su parte, Tim Burton mantuvo una mediática relación con la actriz Helena Bonham Carter, pero se separaron en 2014. Nunca se casaron, aunque estuvieron juntos durante 13 años y tuvieron dos hijos: Billy, de 20 años, y Nell, de 16. Vivieron en casas comunicadas durante su relación, cada una decorada según sus gustos y estilos personales.

Helena Bonhan Carter atravesó un momento muy difícil tras la separación, que recordó así en una entrevista con 'Harper's Bazaar' en 2016: «Pasas por un dolor enorme; es el fin de una relación, así que es completamente desconcertante. Tu identidad, todo, cambia».