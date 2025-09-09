Donald Trump celebra la cancelación de un homenaje a Tom Hanks: «No necesitamos que personas destructivas reciban premios»

Todo el mundo sabe que Donald Trump es de gatillo fácil y de mecha corta. Y esta vez el destinatario de su ira ha sido el actor Tom Hanks, pues ha celebrado la cancelación de un homenaje que le iba a rendir la academia militar de West Point asegurando que «no necesitamos que personas destructivas reciban premios».

No es ningún secreto que una de las cruzadas favoritas del presidente de Estados Unidos es cargar contra seleccionados representantes de la cultura estadounidense –músicos, escritores, actores y demás- que se meten con su forma de gobernar el país y las decisiones que toma. Y en este grupo se sitúa Tom Hanks, muy crítico con Donald Trump. Y el mandatario ha aprovechado para ajustar cuentas.

Hace ya más de seis décadas que la prestigiosa Academia Militar de West Point elige cada año a un nombre popular para otorgarle su premio Sylvanus Thayer, su más alto honor, para celebrar su contribución al «deber, honor y nación». Y para 2025 había elegido a Tom Hanks, el intérprete de obras como 'Forrest Grump', 'Apolo 13', 'Salvar al soldado Ryan' y muchas más.

«Personas destructivas y woke»

Sin embargo, este fin de semana, y a través de un correo interno, se ha podido saber que la academia ha decidido suspender la ceremonia. No ha ofrecido demasiadas explicaciones y ni siquiera se sabe si también ha decidido retirar el premio. Lo que sí se conoce es que la noticia le ha encantado a Donald Trump.

Fue el periódico 'The Washington Post' el que adelantó el sábado la noticia en exclusiva y dos días después ha reaccionado Donald Trump, que por unos momentos ha abandonado la exigente tarea de gobernar una potencia mundial para agarrar su móvil y teclear su mensaje de alegría.

«Nuestra gran West Point (¡cada vez más grande!) ha cancelado inteligentemente la ceremonia de entrega de premios al actor Tom Hanks. Un gesto importante. ¡No necesitamos que personas destructivas y woke reciban nuestros preciados premios estadounidenses!», ha publicado en sus redes sociales.

Además, Donald Trump ha querido que lo ocurrido se extienda a todos los ámbitos y que cada organización que reconoce méritos y talentos sea lo que él entiende como más «rigurosa» en sus criterios de selección. «Esperemos que los Premios de la Academia [de Cine] y otras falsas entregas de premios revisen sus normas y prácticas en nombre de la equidad y la justicia. ¡Mirad cómo se disparan sus ahora muertos índices de audiencia!», ha sostenido.

Ni olvido ni perdón

Tom Hanks se añade así a una larga lista de creadores de diferentes ámbitos que han recibido el reproche del presidente de su país. En los últimos tiempos, Donald Trump ha criticado con dureza a George Clooney, el cómico Jimmy Kimmel, el presentador Stephen Colbert, los músicos Beyoncé y Bruce Springsteen y muchos más.

Además, Donald Trump es de los que apuntan las cosas. Sin duda, no ha olvidado cómo en junio de 2024, Tom Hanks afirmó en plena campaña electoral que el retorno del magnate a la Casa Blanca sería un indicativo de que el camino de Estados Unidos hacia una unión más perfecta «tiene algunos tropiezos» e insistió que había «razones para estar preocupados en el corto plazo».

El coronel de la armada Mark Bieger, presidente de la asociación de graduados de West Point, explicó en su escrito que la asociación quiere prestar a partir de ahora más atención al futuro de los oficiales y a su preparación «de cara a posibles batallas y guerras». Un mensaje bastante alejado de aquel con el que la academia justificó entonces el galardón (ahora suspendido) a Hanks. A su juicio, el actor había hecho «más por el cuidado de los veteranos estadounidenses, por sus cuidadores y por sus familias, y más por el programa espacial estadounidense y todas las ramas del Gobierno que muchos otros estadounidenses».