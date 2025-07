Meryl Streep, sobre Clint Eastwood: «Es el hombre que más intimidaba a otros en un rodaje»

Meryl Streep (76 años) lo tiene claro: Clint Eastwood (95 años) no necesitaba levantar la voz para imponerse. Han pasado casi 30 años desde que ambos protagonizaron 'Los puentes de Madison', pero aquella experiencia sigue viva en la memoria de la actriz estadounidense, que no duda en definir al cineasta como uno de los hombres que más respeto ha inspirado entre sus compañeros.

En una entrevista concedida a la 'CBS', Streep resumió así la magnética autoridad de Eastwood: «Clint era el hombre con el que he trabajado que más intimidaba a los demás hombres. Lo cual no fue en virtud de nada de lo que hizo, sino de lo que no hizo. No hizo ningún gesto innecesario. Nunca levantó la voz, salvo una vez. Es un cineasta instintivo, sin esfuerzo».

Para Streep, aquella forma de dirigir y actuar resultaba tan inusual como eficaz. 'Los puentes de Madison' fue la única vez que ambos compartieron set, pero bastó para que la actriz entendiera por qué Eastwood es uno de los grandes del cine. La película, hoy convertida en clásico romántico, narra la historia de Francesca, una ama de casa atrapada en la rutina, que descubre una pasión inesperada junto a Robert, un fotógrafo interpretado por Eastwood.

Durante la promoción de la cinta y en posteriores encuentros con la prensa, Streep ha recordado más de una vez la tranquilidad (y la determinación) que marcaba cada jornada de rodaje. En el Festival de Cannes de 2024, volvió a sonreír al recordar los peculiares horarios del director: «Filmamos esa película en cinco semanas. Nos levantábamos a las cinco de la mañana para rodar pronto, y así Clint podía ir a jugar al golf», dijo entre risas.

GTRES

Esa calma escondía decisiones de rodaje que sorprendían incluso a una intérprete tan perfeccionista como Streep. En una escena clave, Eastwood decidió dar la espalda a la cámara mientras su personaje lloraba. Ella, acostumbrada a mostrar cada matiz emocional frente al objetivo, no entendía por qué renunciar a un momento tan intenso. La respuesta de Eastwood fue tan directa como su estilo: la escena era más potente si la emoción no se mostraba del todo. Para Streep, aquel gesto resumía una forma de trabajar centrada en la historia, no en el lucimiento personal.

El silencio, sin embargo, no era sinónimo de debilidad. En una ocasión, Eastwood tuvo que imponer orden cuando un grupo de técnicos hablaba demasiado alto durante una toma: «Clint pegó un grito que dejó en shock a todo el equipo durante un buen rato«, relató Streep a 'Fotogramas'. Fue la única vez que lo vio levantar la voz.

Con el paso de los años, Streep ha demostrado que valora profundamente a los actores que, como Eastwood, defienden la autenticidad sobre la fachada. Lo dejó claro también cuando habló de otros colegas. De Robert Redford, su compañero en Memorias de África (1985), dijo sin reparos: «Cuando llegamos a la quinta toma, yo ya estaba enamorada y creo que eso se percibe en la película. Nadie me ha besado como él en una película». Y de Robert De Niro, a quien idolatraba desde que era estudiante, afirmó en una entrevista reciente: «Después de ver Taxi Driver, me dije: 'Ese es el tipo de actor que quiero ser, quiero ser como él'«.

gtres

A sus 76 años, Streep sigue trabajando sin tregua. Acaba de terminar el rodaje de la quinta temporada de 'Solo asesinatos en el edificio', donde conoció a su actual pareja, Martin Short, y ya prepara el regreso de Miranda Priestly en 'El diablo viste de Prada 2'.

Mientras tanto, Clint Eastwood estrenó recientemente 'Jurado nº2' y mantiene firme su decisión de no retirarse. Quizá, porque como bien aprendió Meryl Streep, hay silencios que imponen más que cualquier discurso.