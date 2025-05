Meryl Streep y Martin Short sellan su romance en pleno rodaje con un apasionado beso

La ficción se ha fundido con la realidad en el set de la serie 'Sólo asesinatos en el edificio' con el romance entre Meryl Streep y Martin Short. Las estrellas fueron captados compartiendo un apasionado beso durante el rodaje de la quinta temporada, el cual se ha viralizado rápidamente en redes sociales y celebrado por sus seguidores.

Durante una jornada de grabación en Nueva York, los actores protagonizaron una escena cargada de emociones, en la que no faltaron abrazos, risas y finalmente, un beso que terminó de disparar todas las alarmes de romance entre ambos y avivó las especulaciones sobre su vínculo fuera de cámaras.

La romántica escena no ha sido un hecho aislado. La química entre Meryl y Martin ha sido evidente tanto dentro como fuera del set, alimentando desde hace varios meses, los rumores de relación. Tal como confirmó Page Six', «llevan más de un año juntos» y, según fuentes cercanas a las estrellas, «fue completamente inesperada, incluso para ellos. Meryl no pudo evitar enamorarse de Martin. Es un caballero, la hace reír y tiene una energía muy positiva. Le encanta estar con él».

Aunque al principio ambos se mostraron reacios a hablar públicamente de su vínculo e incluso Short declaró que « no somos pareja, somos solo amigos» en su participación en el pódcast 'Club Random' de Bill Maher, las imágenes y lo gestos captados durante los últimos meses dicen todo lo contrario. De hecho, durante el estreno de la cuarta temporada de la serie, ambos fueron vistos tomados de la mano durante el photocall e incluso, Meryl ha acompañado a Martin a su entrevista en el programa 'Saturday Night Live', según reveló 'TMZ'.

Cabe resaltar que la actriz de 'Mamma Mia' suele mantener su vida privada lejos del foco mediático. No fue hasta octubre de 2023 que sorprendió a sus seguidores al revelar que estaba separada Don Gummer desde hacía más de seis años, con quien compartió más de 40 años de su matrimonio y cuatro hijos. «Aunque siempre se cuidarán el uno al otro, han elegido vidas separadas», anunció un portavoz a 'Page Six'.

Por su parte, Martin Short enviudó en 2010 tras casi tres décadas de matrimonio con la actriz Nancy Dolman, con quien tuvo tres hijos. Desde entonces, su vida sentimental ha sido una gran incógnita en la prensa de corazón, hasta que se le ha visto nuevamente sonriendo al lado de la galardonada actriz de Hollywood.

A pesar que ninguno ha hecho declaraciones oficiales sobre su relación, su círculo íntimo asegura que sus familias «aprueban absolutamente su relación y piensan que son adorables juntos».