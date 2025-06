Marta López, a una semana de su boda: «No duermo por las noches»

Es la segunda vez que Marta López (51 años) se casa, y no por ello con menos amor que en la anterior. Quizá todo lo contrario, por aquello de que con los años uno va teniendo cada vez más claro lo que quifodo lo relacionado con la boda se esté debatiendo en un plató de televisión. Desde hace más de un año ella colabora en 'TardeAR' y desde allí se han puesto sobre la mesa los invitados y los no invitados, e incluso se le ha dado de forma televisada un aviso del diseñador del vestido para que vaya a las pruebas del mismo. Ella se lo ha tomado con mucho humor, aunque en algún momento ha llegado a enfadarse y a dejar claras la cosas: «No vais a controlar mi boda», decía, en cierto modo molesta.

Pero la realidad es que está feliz, y en ABC hemos podido hablar con ella: «Estoy súper feliz y muy nerviosa, no se vive una boda igual con treinta años que con cincuenta, estoy emocionada, la verdad es que estoy atacada, ni duermo por las noches», explica ilusionada. No es la primera vez que lo dice, está pasando por un momento muy feliz y en parte es gracias a haber conocido a Alejandro con el que lleva un año de relación, pero está tan segura que no han dudado en pasar por el altar.

Alejandro Huerta, el futuro marido, no tiene nada que ver con la parte más pública de la que será su mujer, él es fisioterapeuta y hasta el momento se ha mantenido al margen de todo de manera pública. Solo hace un año que comparten vida, pero están tan enamorados que además de decidir casarse han hablado sobre la posibilidad de ser padres, tienen una diferencia de edad de 12 años, Marta es la mayor, pero ha dejado muy claro que además de que aún puede tener hijos, no descarta otras opciones como la adopción si el momento fuera lo que necesitaran. Ella ya es madre de tres hijos, dos de su primer marido y uno del segundo.

Está encantada con su vida junto a él y le gusta mucho que no pertenezca al círculo televisivo: «Alejandro no es que no quiera saber nada de la tele, pero no es su mundo y es algo en lo que prefiere no participar, sí que me dejará que salga alguna foto en la exclusiva porque él sabe que la gente tiene teléfono y que va a salir en todas partes. Hemos decidido hacer la exclusiva, pero Alejandro no ve ni la tele. Si le preguntas '¿qué te parece lo que le dijeron a Marta el otro día?' Pues es que no ve la tele, gracias a Dios vive al margen de todo eso», explica.

La boda se va a celebrar en Madrid, concretamente en el mirador de Cuatro Vientos, un lugar que ella conoce bien porque durante años colaboró con una empresa de hostelería que daba servicio en esta finca. Ella ha dicho que esta boda es la más importante de su vida y la va a compartir con más de 400 invitados. Y aunque ya está todo listo reconoce que «ha sido un poco jaleo el 'sitting'». «Pero me imagino que como en todas las bodas, solo que esto un poco más a gran escala porque hay gente que no se lleva con otra gente, hemos tenido que hacer algo ahí, pensando para que todo el mundo este cómodo. Para que lo pasemos bien y sea un fiestón, que es lo que pretendemos, y seamos muy felices el resto de la vida, y este sea el gran inicio», comenta con mucha emoción.

Sus éxitos

Y es que pocas veces hemos visto a Marta tan enamorada, y eso que la conocemos desde la segunda edición de 'Gran Hermano', concurso que se celebró en el año 2001. Es decir, hace veinticuatro años. Desde entonces nunca ha dejado de trabajar en televisión. De manera más notoria, o más discreta, siempre se ha contado con ella en algún programa de la parrilla de Telecinco. Salió expulsada la séptima de su edición y antes de que terminara el 'reality' ella ya tenía una silla como colaboradora en el extinto 'Crónicas Marcianas' junto a Javier Sardá, después llegó 'A tu lado', 'El programa de Ana Rosa', 'Sálvame', 'Sálvame Deluxe', 'Mujeres y Hombres y Viceversa', 'Ya es mediodía' o ahora mismo 'TardeAR'.

Y esto lo ha ido compaginando con otros negocios como son la inversión en ladrillo, el alquilar bienes propios para sacarles rentabilidad, o los negocios de hostelería. Tuvo un catering llamado El búho catering, y una tienda de vestidos de novia en Talavera de la Reina. Más recientemente en 2023 inauguró una sala de fiesta, 'Le club Somosaguas', en Pozuelo de Alarcón. Lo que demuestra que Marta no solo ha sabido mantenerse en la pequeña pantalla, también ha querido pensar en el futuro.

Más temas:

Famosos

Telecinco