La madre de Michu desmiente haber visto el testamento de su hija

Casi dos meses después de la prematura muerte de Michu, finalmente se da a conocer su testamento. Inmaculada, madre de la fallecida, fue contactada por el programa 'Vamos a ver' de la cadena Telecinco después de conocer que en el documento está expreso que el patrimonio de su hija le corresponde a ella.

En las declaraciones Inmaculada afirma que no sabía nada al respecto. Sabía que existe el documento y lo que había en él, pero desconocía que su hija haya puesto todo a su nombre. También agregó que no le sorprende que Michu no haya dejado nada a su hermana: «Tamara es muy independiente, trabajadora, se busca la vida y no le hace falta nada».

A la pregunta de si le sorprende que su hija le haya dejado todo a ella, Inmaculada respondió: «No me sorprende, yo era su todo. Si es para mí, yo se lo doy a Rocío (hija de Michu), porque es la que más adelante necesitará un techo donde vivir».

Tamara, la hermana mayor de Michu, ha frecuentado programas de televisión como 'Fiesta', 'TardeAR', 'Vamos a ver' y '¡De viernes!' desde el lamentable fallecimiento de la joven. Su reacción al conocer la última voluntad de su hermana ha dado de que hablar, pues afirmó que lo que Michu le haya dejado a su madre, también es de ella.

Inmaculada al respecto dijo: «Mi casa es casi más de Tamara que mía, ella vive conmigo. Nada me sorprende porque con Michu se podía contar, ella era muy generosa, pero con Tamara no se puede contar».

Gamaza actualmente atraviesa una difícil situación marcada por el hito del fallecimiento de su hija, seguido de la pelea por la custodia de su nieta y ahora, los trámites del testamento y la herencia de Michu. En sus apariciones en los medios manifiesta su agotamiento y, sobre todo, lo difícil que ha sido intentar reponerse de su gran pérdida. En cuanto a la situación de Rocío, su adorada nieta, también ha dicho que le duele profundamente estar separada de ella y que velará siempre por sus reencuentros en verano y en navidad.