Lujo, gastronomía y discotecas: así se las gastan Jeff Bezos y Leonardo DiCaprio en Ibiza

Sin duda las islas Baleares se han convertido en uno de los destinos de referencia de Hollywood. La muestra se puede observar cada semana: Dua Lipa, Matthew MacConaghey, Jennifer Aniston, Justin Bieber, Naomi Campbell... estrellas de todos los sectores han pasado por Ibiza o Mallorca en las últimas semanas. Los que están causando sensación en estos días son Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti, habituales de la isla blanca, que ahora están disfrutando en el impresionante yate de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Tal y como publicaba el 'Diario de Ibiza' esta semana, se les ha visto a bordo del megayate 'Koru' entre Portinatx y Cala Xarraca, al norte de la isla. La llegada del actor y su novia se produjo a bordo del helicóptero del magnate, que aterrizó en el buque de apoyo para dejar a la pareja mientras el matrimonio -que se casó en Venecia en junio- les esperaba para fundirse en un abrazo.

Posteriormente se desplazaron a tierra para cenar al restaurante Amalur, en Santa Gertudris, con inspiración italiana y productos de alta calidad, tal y como ellos mismos presumen. El menú de este prestigioso local -que lleva cuatro décadas deleitando al público local e internacional- incluye delicias como 'carpaccio' de tomates de Ibiza por 17 euros, 'tagliata' de sepia por 20, pizzas variadas entre las que disponen de una opción con trufa negra y queso fontina por 34 o lubina por 84 euros el kilo, entre otras. Además, los cócteles forman parte también de su seña de identidad, por lo que Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti, Jeff Bezos y Lauren Sánchez podrían haber pasado una velada de lo más completa y variada.

Y a pesar de que los precios del restaurante no son inalcanzables para un público más humilde que Bezos y compañía, sin duda atracar en Ibiza resulta más exclusivo. Solo amarrar un yate de gran tamaño como podría ser el buque de compañía del Koru, el Abeona, podría tener un precio de entre los 3.000 y los 4.000 euros, sin contar con ningún servicio extra. Una cantidad que no supone un gran esfuerzo para el fundador de Amazon, que según los datos ganaba casi 8 millones de dólares cada hora en 2023. Actualmente es la tercera mayor fortuna del mundo, con Elon Musk y Larry Ellison por delante y más de 223.500 millones de dólares en su patrimonio.

Delante el superyate Koru y, detrás, su buque de apoyo, el Abeona, que tiene helipuerto GTRES

Tras la cena de parejas de la que disfrutaron el domingo, el lunes aprovecharon para hacer otro plan gastronómico. Esta vez en el restaurante Cala Jondal, en Sant Josep, que se especializa en pescados y mariscos frescos. Mientras que Amalur es un restaurante en una casa de campo, este se trata de un local tipo chiringuito, por lo que la experiencia fue totalmente diferente. Sin embargo, nada que no conocieran, puesto que Jeff Bezos y Lauren Sánchez habían estado ya en 2023.

De discoteca

Según desvela el 'Diario de Mallorca', Vittoria Ceretti y Lauren Sánchez tuvieron que hacer equilibrios a su llegada por llevar tacones altos y tener que pasar por un camino entre las rocas tras haber bajado del barco auxiliar en el embarcadero. Una vez en el restaurante, las dos parejas podrían haber probado ostras por 12 euros la unidad, cigala tronco a la brasa por 320 euros el kilo o cangrejo real por 135. En Jondal tienen además varias especialidades de caviar, cocinado con diversas técnicas, y pescados como espardeñas o lenguado.

La diversión para Jeff Bezos y Lauren Sánchez no terminó ahí. Tal y como ha publicado el medio estadounidense 'TMZ', la pareja gozó el martes de una discoteca de la isla de Ibiza este mismo martes. Aunque se desconoce cuál es el local que escogieron para esta noche de fiesta, en los vídeos -que han corrido por las redes sociales- se aprecia el buen rato que están pasando en esta luna de miel eterna que continúa en aguas Mediterráneas.

Desde finales de julio Jeff Bezos y Lauren Sánchez navegan por las aguas de Baleares en un verano idílico que parece nunca acabar tras su polémica y fastuosa boda en Venecia. En España el magnate celebró también su despedida de soltero, y no es la primera vez que disfruta del mediterráneo con su superyate de 500 millones de dólares, lo cual demuestra que el fundador de Amazon es un gran amante de la geografía, los planes y la gastronomía de nuestro país.