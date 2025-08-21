Suscribete a
Kate cede terreno ante Guillermo en la batalla por la popularidad: estos son los motivos

Según la última encuesta de la consultora YouGov, el heredero de Windsor es ahora el miembro más popular de la Familia Real británica

Kate Middleton, ante un gran cambio tras la renuncia de su persona de confianza

Kate y Guillermo
Kate y Guillermo gtres
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

El 14 de junio de este año, Londres se vistió de gala para celebrar un año más el «Trooping the Colour», el desfile militar que cada año marca el cumpleaños oficial del Rey. Miles de personas se congregaron a lo largo del Mall, ... ondeando banderas y aguardando el paso de los carruajes que transportaban a la familia real. La expectación, sin embargo, no estaba centrada en Carlos III, sino en la figura que emergía tras una larga ausencia: Catalina, princesa de Gales. Vestida con su característica y sobria elegancia, acompañada por sus hijos, saludó con una sonrisa contenida desde la carroza. Era su esperada aparición pública tras anunciar, semanas antes, que su cáncer estaba en remisión. Los aplausos que se alzaron en aquel momento confirmaron que su regreso se había convertido en un acontecimiento nacional.

