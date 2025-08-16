Guillermo y Kate planean una mudanza para «empezar de cero»

Guillermo y Kate quieren «empezar de cero» después de la enfermedad que ha cambiado la vida de la Princesa de Gales. Para ello han decidido mudarse del Adelaide Cottage, la propiedad en la que viven desde 2022 situada en Windsor, a otra que se encuentra en la misma zona pero es el doble de grande. Se trata del Forest Lodge, una residencia de estilo georgiano con ocho habitaciones para la que han empezado ya las renovaciones, tal y como publica 'The Sun'.

Ya hace algunos días 'The Mail on Sunday' aseguraba que la familia sentía que había «crecido más allá de Adelaide Cottage» y estaban mirando opciones. Una de las que se especulaba era Fort Belvedere, una mansión de arquitectura neogótica, que es donde vivió Eduardo VIII tras abdicar y antes de mudarse a París. Pero los Príncipes de Gales han apostado por algo más pequeño, como es Forest Lodge, y pretenden convertirlo en su «casa para siempre» tras varias mudanzas.

Es decir, la intención de los Príncipes de Gales es que Forest Lodge, situado en el Gran Parque de Windsor y a solo seis kilómetros y medio de Adelaide Cottage, se convierta en su hogar y se mantenga como su principal residencia incluso después de su entronización. Según el mencionado medio británico, serán los encargados de pagar todos los gastos de su mudanza, y señalan la diferencia con Meghan y Harry. La renovación de Frogmore Cottage costó unos 2.78 millones de euros públicos, aunque cuando los Duques de Sussex se fueron de la Familia Real británica en 2020 devolvieron esa cantidad, según publicó la 'BBC'.

Forest Lodge, Windsor Great Park Alan Hunt

Las renovaciones, que son mínimas pero tanto en la fachada y exterior de la casa como en el interior, ya han comenzado. Según los planes, están cambiando puertas y ventanas, renovando algunos muros internos, los techos y poniendo suelos nuevos. Ni demoliciones ni nuevos edificios en la finca donde se encuentra la propiedad, que estaba previamente alquilada (por 15.000 libras al mes) pero los inquilinos se mudaron tras comprarse un nuevo hogar. La última obra que se hizo en esta residencia fue en 2001 y costó entorno a 1.7 millones de euros.

La idea de los Príncipes de Gales es poder mudarse a su nuevo hogar para Navidad. De esta manera podrían dejar atrás los malos momentos vividos en los últimos tres años: desde la muerte de Isabel II hasta el cáncer de Kate, pasando por las continuas polémicas con el Príncipe Andrés y Meghan y Harry. Además, Adelaide Cottage tiene solo cuatro habitaciones, mientras que Forest Lodge tiene ocho.

Algo curioso de su nueva situación será que no tendrán a ningún trabajador interno. Cuando los niños eran más pequeños su niñera española, María Teresa Turrión, resultaba más imprescindible pero parece que los Príncipes quieren ahora tener un control total de su hogar, además de la privacidad que estar solos en casa les garantizará. Quieren estar «lo más implicados posible» como padres mientras intentan equilibrar sus compromisos con la Familia Real, y criar a sus hijos en hogares algo más humildes que los diferentes palacios. Cuando se trasladaron a Adelaide Cottage se habló de que era algo temporal, aunque a medida que pasaba el tiempo parecían estar más que establecidos. La intención entonces era poner a prueba la vida en Windsor, lejos del bullicio de Londres, mientras que los niños asisten al Lambrook School, a unos 15 kilómetros y 20 minutos en coche.

Adelaide Cottage ABC

Una nueva vida que parece haber servido a los deseos de Kate y Guillermo, ofreciendo privacidad, contacto con la naturaleza, cercanía y tranquilidad a la familia de cinco.

Seis residencias desde que se casaron

Cuando se casaron, Kate y Guillermo -entonces Duques de Cambridge- vivían en una casa situada en Anglesey, en Gales, donde el Príncipe trabajaba como piloto. Pero tras su boda decidieron alquilar una granja con acceso privado a la playa y vistas a un bosque, de cuatro habitaciones, donde el Príncipe George vivió sus primeros meses de vida.

Kate se sentía «aislada» tan lejos de su familia, así que en 2015, tras el nacimiento de la Princesa Charlotte, se mudaron a Anmer Hall. Esta casa de campo en Norfolk (Inglaterra) había sido un regalo de bodas de la Reina Isabel II, y también tuvo que ser renovada, pero el dinero se pagó de los fondos privados de la Familia Real. Fueron solo dos años, puesto que en 2017, los Príncipes se mudaron con su familia al apartamento 1A del Palacio de Kensington, en Londres. Durante su estancia nació su hijo Louis y el Príncipe Harry se casó con Meghan Markle, dando lugar durante unos meses a la ensoñación de los Fantastic Four. Una idea de que las dos parejas formarían equipo, puesto que compartían oficina de comunicación y redes sociales.

Pero antes del nacimiento de su primer hijo, Meghan y Harry se mudaron a Frogmore Cottage en 2019, separándose así de la vida de Palacio y esa aparente unión con los Príncipes de Gales. Más tarde hemos sabido que las tensiones entre ellos ya estaban más que establecidas. Después de que en 2020 los Duques de Sussex se fueran de la Familia Real británica, Guillermo y Kate tomaron la decisión en 2022 de trasladarse a Adelaide Cottage. De esta manera volvían a disfrutar del campo como al comienzo de su matrimonio, pero situados en Windsor, así que están solo a una hora de Londres.

Forest Lodge será la sexta residencia en la que han vivido en estos 14 años desde su boda. Y, con suerte, el hogar en el que se establecerán «para siempre».