Justin Baldoni: final del caso... ¿y final de carrera?

Justin Baldoni ha perdido. Sin paliativos. El juez desestimó oficialmente la contrademanda del actor y productor contra Blake Lively y Ryan Reynolds por 400 millones de dólares, una pelea que no solo le ha costado millones de dólares, sino también ... un profundo desgaste personal y reputacional que ahora mismo pone en cuestión el futuro de su carrera.

En junio, el juez ya había desestimado las demandas de Baldoni contra la pareja, su publicista y el New York Times. Por su parte, él ha dejado pasar el tiempo ofrecido para apelar, por lo que esta batalla legal ha concluido. Pero queda un epílogo que puede ser su remate final: la demanda por acoso sexual que Blake Lively presentó en su día contra el director de 'Romper el círculo' sigue en marcha.

'Romper el círculo' nació como un proyecto multimillonario a mayor gloria de Baldoni y Lively, el típico vehículo comercial surgido a través de una sencilla novela de éxito y destinada a un público masivo. Pero todo fue de mal en peor durante el rodaje y todo fructificó en diciembre, cuando la actriz demandó a su director por mala conducta en el set de la película y por una campaña de difamación en represalia, acusaciones que él siempre ha negado.

Una estrategia agresiva pero perdedora

Baldoni fue con todo y perdió. Contrató a un carísimo bufete de abogados y todos juntos diseñaron una estrategia extraordinariamente agresiva, con filtraciones a medios, audios indiscretos y hasta una página web en la que se iban colgando documentos del caso. Pero los tribunales han ido tumbando cada demanda, recurso y contrarrecurso.

La contrademanda de Baldoni por 400 millones de dólares contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y su publicista —que alegaba extorsión y difamación— fue desestimada por el juez el 9 de junio, al igual que su demanda por difamación de 250 millones de dólares contra el New York Times.

Lively compartió una publicación en sus Historias de Instagram, en la que habló abiertamente sobre el dolor que le había causado la contrademanda de Baldoni. Lo señaló ante la opinión pública así: «Como muchos otros, he sentido el dolor de una demanda en represalia, incluyendo la vergüenza fabricada que intenta destruirnos. Aunque la demanda en mi contra fue desestimada, muchas personas no tienen los recursos para defenderse».

La actriz añadió en ese momento que ahora estaba «más decidida que nunca a seguir defendiendo el derecho de toda mujer a tener voz para protegerse, incluyendo su seguridad, su integridad, su dignidad y su historia». Se sentía con cartas ganadoras y apeló a cuestiones sentimentales para convertirse en adalid de un movimiento más global que iba más allá de su propio caso.

Justin Baldoni ha desaparecido

Sus abogados también celebraron la decisión como una «victoria total y una reivindicación completa» para la actriz. En su declaración tras la noticia del sobreseimiento, los abogados de Lively, Esra Hudson y Mike Gottlieb, señalaron: «Como hemos dicho desde el primer día, esta demanda de '400 millones de dólares' era una farsa, y el tribunal lo vio claramente».

La cuestión ahora es qué va a pasar con Baldoni, quien a sus 41 años ve cómo su prometedora carrera está más en cuestión que nunca. Porque ahora mismo su imagen es la de un perdedor con su prestigio por los suelos y un auténtico repelente para las taquillas. No hay productora a la que en estos momentos se le pase por la cabeza contratarlo y mucho menos poner en sus manos cualquier proyecto medianamente ambicioso.

Él está desaparecido de la vida pública y de las redes, pero estará obligado a reaparecer para el asunto que todavía le une a Blake Lively: el juicio sobre la demanda de acoso está programado para marzo de 2026. Puede ser el último clavo en su ataúd.