Un inesperado desenlace pone fin a la demanda de 400 millones que Justin Baldoni presentó contra Blake Lively

El actor y director acusó a la protagonista de 'Romper el círculo' de difamación por señalarle por acoso sexual durante el rodaje

Justin Baldoni contrata a la abogada de Sean 'Diddy' Combs e intensifica la explosiva batalla legal con Blake Lively

Marina Ortiz Cortés

Casi un año después de que saltara el escándalo parece que Justin Baldoni se ha rendido. Su demanda contra Blake Lively y el 'New York Times' se desestimó el pasado junio y él ha dejado pasar el tiempo ofrecido para apelar, por ... lo que esta batalla legal ha terminado. Aunque no la guerra, puesto que la demanda por acoso sexual que la actriz había presentado contra el director de 'Romper el círculo' sigue en marcha. Pero, ¿qué ha pasado?

