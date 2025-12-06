Amelia Bono presenta en sociedad a su nuevo novio: «Me hace bien y estamos muy felices»

La relación entre Amelia Bono (44 años) y Manuel Martos (46 años) siempre ha estado sujeta a numerosos vaivenes, pasando por varias etapas de alejamiento y reconciliaciones pasionales. Pero parece que aquello ya acabó definitivamente porque la hija de José Bono ... ha encontrado una nueva ilusión y hasta ha presentado en sociedad -es decir, en las redes sociales- a quien es su nuevo novio. «Estoy en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola», ha asegurado.

Amelia Bono y Manuel Martos decidieron romper a comienzos de este año y así lo comunicaron en sus redes sociales tras realizar el enésimo intento por salvar la relación. No fue posible y tanto la influencer como el hijo de Raphael decidieron empezar una etapa de soltería. Que ha durado poco en el caso de Amelia Bono.

Y eso que durante algunos meses hasta se alimentó la posibilidad de reconciliación -lo que tampoco hubiera sido novedad- entre los dos después de verlos juntos públicamente. Pero no. «Que una ex pareja se lleve bien, se respete, pueda salir con amigos y, es más, que se quiera, ¿cuesta tanto aceptarlo y creerlo? Acostumbraros, por favor, a vernos muchas veces juntos y dejadnos vivir nuestra vida y nuestra felicidad con nuestras familias y amigos», zanjó en una ocasión Amelia Bono en sus redes sociales.

En las últimas semanas, Amelia Bono ha ido llenando su Instagram de contenido relacionado con sus entrenamientos para correr la maratón de Nueva York. Pero resulta que no ha estado sola y así lo ha hecho saber finalmente en otra publicación en redes sociales.

«Al final sois como una pequeña familia que me acompaña desde hace muchos años y me encantaría compartir con vosotros esta noticia«, comenzaba escribiendo la hija de José Bono junto a una imagen en la que se la podía ver junto a un joven muchacho posando con ropa deportiva en el emblemático Central Park de Manhattan.

«Estoy en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola y con el corazón bastante en calma. Agradecida por lo que llega, por lo que suma y por sentirme tan feliz. Y sí… hay una persona especial en mi vida. No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices», añadía para dejarlo todo bien clarito.

Felices a su ritmo

Amelia Bono pedía que respetaran su intimidad al desear: «Ojalá podamos vivirlo en paz, sin curiosidades que pesen. Que nos dejen tranquilos, que podamos ser felices a nuestro ritmo, a nuestra manera». Y terminaba: «De verdad, gracias por estar, por acompañarme con tanto cariño siempre, por leerme, por formar parte de esta pequeña familia virtual que tanto significa para mí. Me hace ilusión poder compartir estas cosas con vosotros y sentir vuestro apoyo y cariño siempre».

Así que la hija de José Bono terminará el año con pareja diferente y con nuevas perspectivas para el que viene. Tiene una nueva ilusión, la ha presentado en sociedad y de paso ha confirmado que Manuel Martos ya es pasado.