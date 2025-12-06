Suscribete a
Feijóo propone crear una asignatura para proteger la Constitución: «Defenderla es también conocerla»

Amelia Bono presenta en sociedad a su nuevo novio: «Me hace bien y estamos muy felices»

La ex de Manuel Martos ha pasado página y ha confirmado en sus redes sociales que atraviesa un gran momento personal

«Estoy en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola», ha dicho en relación a su pareja

Amelia Bono deja entrever que está de nuevo enamorada con una reveladora respuesta

Amelia Bono, en una imagen reciente.
Amelia Bono, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

La relación entre Amelia Bono (44 años) y Manuel Martos (46 años) siempre ha estado sujeta a numerosos vaivenes, pasando por varias etapas de alejamiento y reconciliaciones pasionales. Pero parece que aquello ya acabó definitivamente porque la hija de José Bono ... ha encontrado una nueva ilusión y hasta ha presentado en sociedad -es decir, en las redes sociales- a quien es su nuevo novio. «Estoy en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola», ha asegurado.

