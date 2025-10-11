Suscribete a
ABC Premium

Sale a la luz el contrato de Blake Lively en 'Romper el círculo': bonus si gana el Oscar, ayudantes, niñeras, chófer personal y más

Le ofrecieron hasta 250.000 dólares en incentivos por posibles premios y logros de taquilla

Todo ha ido de mal en peor hasta acabar en una mediática disputa judicial con Justin Baldoni que todavía dura

Las dolorosas secuelas del 'caso Baldoni': «Taylor Swift y Blake Lively no se hablan»

Blake Lively, en una imagen reciente.
Blake Lively, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Por si faltaba algo por conocerse de los escabrosos entresijos de la película 'Romper el círculo', ahora acaba de filtrarse el jugoso contrato firmado por Blake Lively. Se las prometía tan felices que hasta incluyó un bonus de seis cifras por si ganaba ... el Oscar. Y muchas más cosas. Así de optimista era antes que todo saltar por los aires e iniciar una mediática batalla judicial con su compañero de reparto y director Justin Baldoni.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app