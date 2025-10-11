Sale a la luz el contrato de Blake Lively en 'Romper el círculo': bonus si gana el Oscar, ayudantes, niñeras, chófer personal y más

Por si faltaba algo por conocerse de los escabrosos entresijos de la película 'Romper el círculo', ahora acaba de filtrarse el jugoso contrato firmado por Blake Lively. Se las prometía tan felices que hasta incluyó un bonus de seis cifras por si ganaba ... el Oscar. Y muchas más cosas. Así de optimista era antes que todo saltar por los aires e iniciar una mediática batalla judicial con su compañero de reparto y director Justin Baldoni.

La mujer de Ryan Reynolds interpreta a Lily Bloom en 'Romper el círculo', una graduada universitaria de 23 años –en realidad ella tiene 15 más- que se muda a Boston con la esperanza de abrir su propia floristería. Y lo que ha acabado teniendo es un jardín.

Ahora acaba de revelarse la propuesta de contrato de Blake Lively en 'Romper el círculo' como parte de su batalla legal contra Justin Baldoni y los detalles son realmente esclarecedores sobre los privilegios de una superestrella del cine. 'People' tuvo acceso al borrador presentado en el Distrito Sur de Nueva York, en el que se describían varias bonificaciones para la actriz en el caso de que ganara un premio importante o un Oscar por su actuación en la película de 2024 basada en la novela superventas de Colleen Hoover.

El bonus por premios

En el contrato propuesto, Lively habría recibido 100.000 dólares por una nominación al Oscar y 200.000 por la conquista del galardón. Además, habría recibido 75.000 dólares por una nominación al Globo de Oro y 100.000 en caso de ganar el premio, además de 50.000 por una nominación al Premio SAG y 75.000 por ganarlo.

El borrador también estipulaba que Blake Lively recibiría una compensación de 250.000 dólares cada vez que la película alcanzara un gran éxito de taquilla, cifrado entre tres y cinco veces el costo de producción. En cuanto a los complementos durante el rodaje, a Blakel Lively se le ofrecieron 1.500 dólares en honorarios de asistente, un chófer personal, el uso exclusivo de un remolque desplegable con las comodidades habituales y un bonus de 1.000 dólares semanales para comer durante el rodaje a gastar en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey.

Y más cosas. Blake Lively tiene cuatro hijos –James, de 10 años, Inez, de 9, Betty, de 6, y Olin, de 2- y también se le ofreció la opción de que sus dos niñeras, su asistente y su equipo de seguridad viajaran en jet privado durante los días de rodaje en Las Vegas.

Dónde resolver los conflictos

Lo mejor de todo es que además de los detalles financieros, los documentos incluían una adenda que prohibía a Blake Lively y a los productores de la película llevar asuntos relacionados con la película a juicio público. En su lugar, el contrato propuesto estipulaba que la actriz y los productores tendrían que resolver cualquier problema mediante arbitraje confidencial en Los Ángeles. Y ya se sabe cómo y dónde ha acabado todo.

La revelación de los documentos se produce en el marco de la batalla legal, que todavía dura, entre Blake Lively y Justin Baldoni. La actriz presentó el pasado año una demanda contra el coprotagonista del filme y contra Wayfarer Studios, productores de la película, su publicista y el equipo de relaciones públicas de crisis. La demanda se presentó en diciembre de 2024.

Blake Lively alegó haber sufrido acoso sexual por parte de Baldoni, de 41 años, y haber sido víctima de una campaña de desprestigio en las redes como represalia tras la denuncia, algo que el actor sigue negando. En junio, el juez desestimó la demanda de 400 millones de dólares de Baldoni contra Lively y Ryan Reynolds, pero la guerra está lejos de acabar en mitad de una maraña de recursos y contrarrecursos.