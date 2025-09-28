Selena Gomez comparte las primeras imágenes de su espectacular boda con Benny Blanco

Selena Gomez y Benny Blanco ya son marido y mujer. La cantante y actriz publicó unas imágenes en Instagram de su boda, donde aparecen los recién casados abrazándose, tomados de la mano, besándose y disfrutando del momento de la secreta ceremonia bajo un simple texto: «9.27.25».

Una imagen muestra un primer plano del sencillo ramo de flores blancas de la novia, mientras que en otra se destacan los deslumbrantes anillos de boda. Hay otra instantánea de Selena Gomez sentada en el suelo con Benny Blanco poniendo la cabeza sobre su regazo. En otra, se dan un beso.

Los novios vistieron de Ralph Lauren para la ocasión. El vestido de Selena Gomez, muy al estilo del viejo Hollywood, presentaba un corpiño estilo halter con detalles florales y la espalda descubierta. Benny Blanco lucía un clásico esmoquin negro y un no tan clásico moño.

El vestido y los invitados

Antes de su boda, Selena Gomez celebró su despedida de soltera en Cabo San Lucas, México, mientras Benny Blanco llevaba a sus amigos a Las Vegas. La cantante fue vista con su grupo bailando, riendo y tomando el sol en un yate de lujo el pasado 23 de agosto.

En ese momento, Blanco compartió momentos destacados de lo que parecía ser su despedida de soltero en la ciudad de los casinos, incluyendo momentos en los que se relajaba en un spa y cenaba caviar.

Días después, Selena Gomez compartió con sus fans varias fotos de su vestido de boda, incluyendo un velo con la palabra «futura novia» bordada. En otra instantánea, aparecía frente a una pancarta de globos que decía «Sra. Levin». Su ya marido nació como Benjamin Joseph Levin.

Después de que la pareja anunciara su compromiso a través de Instagram el 11 de diciembre de 2024, una de las mejores amigas de Selena Gomez, Taylor Swift, comentó: «Sí, seré la chica de las flores«. Cinco meses después, Ed Sheeran reveló que ya tenía su invitación de boda. Más recientemente, a principios de septiembre, Selena Gomez confirmó que su coprotagonista de 'Solo asesinatos en el edificio' Martin Short sería el portador de los anillos. Él y el también actor Steve Martin también adelantaron que tenían «el regalo de bodas perfecto». Paris Hilton también estaba en la lista de invitados.

Selena Gomez y Benny Blanco también hablaron previamente sobre lo que imaginaban para su boda y comentaron que querían una ceremonia «bastante informal» mientras el productor musical destacaba algo que no podía faltar: «Pepinillos«.

«El amor para siempre comienza ahora»

Más tarde, la artista comentó que estaban considerando descartar el momento del baile. «No creo que estemos considerando hacerlo de esos porque son un poco... me da vergüenza», dijo Selena Gomez antes de que Benny Blanco añadiera: «Es tímida». Sin embargo, su entonces novia compartió que estaría dispuesta a realizar un «baile especial» con su abuelo materno porque quería que él «tuviera la oportunidad» de vivir la experiencia de formar parte de algunos de los eventos típicos de una boda que se perdió cuando se casó en Las Vegas.

Cuando Gomez anunció su compromiso en diciembre de 2024, compartió varias fotos de su pedida de matrimonio en un restaurante de comida rápida favorito, Taco Bell. También mostró su reluciente anillo de compromiso de diamantes talla marquesa. «El amor para siempre comienza ahora...«, escribió en el pie de foto. Y Blanco comentó: »Espera... esa es mi esposa«.

Selena Gomez y Benny Blanco comenzaron a salir en junio de 2023, años después de colaborar en el sencillo de 2019 'I Can't Get Enough'. Sin embargo, no fue hasta diciembre de 2023 cuando confirmaron públicamente su relación. Ese mes, ella confirmó que salía con el productor musical en un post de Instagram el 7 de diciembre de 2023: «Él es mi todo en mi corazón«.