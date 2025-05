Amaia Romero y su intensa relación con su novio, Daniel: «Tiene una mente impresionante»

Amaia Romero, de 26 años, es un misterio. A pesar de su estatus como una de las artistas más conocidas del panorama musical español, su vida personal prefiere mantenerla en un segundo plano. De hecho, recientemente admitía que no podría sobrellevar el nivel de fama que tiene Aitana, su compañera en 'Operación Triunfo'. Sin embargo, en unas declaraciones poco habituales por su parte, ha expresado cómo es su vida en pareja con Daniel 2000, con quien sale desde hace más de dos años.

Amaia se ha abierto en canal en el programa 'Que no surti d'aquí' de 3Cat, donde ha charlado con Roger Carandell, Juliana Canet y Marta Montaner. Todo empezó como una conversación sobre una nueva figura en su equipo, la del director creativo. Pero en este caso lo personal y lo profesional se mezclan para la cantante: «Es Daniel 2000, que es mi novio también», admitió.

Una relación personal que comenzó más o menos al mismo tiempo que la profesional, tal y como ha desvelado, al compartir que hace dos años que trabaja con él. Su relación habría comenzado en 2022, aunque no es habitual que hablen de ella, pero sí que aparecen juntos en redes sociales con cierta frecuencia. «Vivimos juntos, estamos hablando siempre de estas cosas, y él aparte tiene una mente impresionante», expresaba Amaia Romero con naturalidad. «Se le ocurren ideas muy locas, muy originales», compartía.

Tras salir con su compañero de 'Operación Triunfo' Alfred García, con el actor Álex de Lucas, o con Diego Ibáñez de Carolina Durante, está claro que a la cantante le gustan ese tipo de conexiones creativas. Daniel 2000 forma parte del grupo Mainline Magic Orchestra, que hacen música 'house'. «Ha habido un match no solo personal, sino también de creatividad, de lo que nos gusta», confesaba.

Amaia y Daniel REDES SOCIALES

Daniel, cuyo apellido real es Dalfó, nació en Torroella de Montgrí (en Gerona), en 1994. Además de como músico, desde 2015 también ha trabajado como productor y ya el pasado año Amaia desveló que era su director artístico. «Estamos todo el día juntos, mandándonos cosas como niños, igual que con un proyecto: tienes que pensar las ideas, ir a una reunión, presentarlas, mirar todo eso...», comentó hace unos días en una entrevista para 'La turra'.

Él, por su parte, se deshace en halagos hacia su pareja, y se muestra humilde ante la oportunidad de trabajar con ella: «Yo tengo menos mérito, porque si coges a alguien que sabe hacer tantas cosas bien, que es talentosa y tiene carisma, al final gusta. con un móvil ya le queda bien. Yo doy mis ideas, y ella las interpreta y las lleva a su mundo», confesaba.

La relación entre Amaia y Daniel fue a toda velocidad. Se conocieron en un festival en Barcelona cuando la cantante había roto con su anterior pareja hacía solo unos meses: «Me enamoré muchísimo y todos mis amigos me decían: 'Amaia, ten cuidado, no te metas en otra relación, llevas muy poco tiempo soltera'... Y ahora estamos de puta madre. Fue mágico, fue increíble», contó ella en una entrevista con 'Gallery+'. «Yo me acuerdo de que en ese festival nos dijimos: 'Da igual lo que pase, pero vamos a ser superamigos'. Sin saber todavía... Hubo un match muy fuerte», compartió.