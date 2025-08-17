Desvelan cuándo será la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La pedida de Cristiano Ronaldo (40 años) sigue dando que hablar. El conocido jugador de fútbol le pidió matrimonio a su novia, Georgina Rodríguez (31), después de nueve años de relación y con un impresionante anillo millonario. «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas», escribía la 'influencer' en sus redes sociales. Sin embargo, ninguno de los dos ha dado todavía detalles de cómo ocurrió o cuáles son sus próximos planes.

Pero ya hay teorías de cuándo se celebrará la boda y Alberto Guzmán ha explicado en 'D Corazón' de TVE algunos de los detalles todavía desconocidos de la pedida y la fecha del enlace. «Os puedo contar en exclusiva que no ha sido el único regalo que le ha hecho a Georgina», ha desvelado, haciendo referencia al increíble anillo que la joven aragonesa compartió en sus redes sociales.

Según explica Guzmán, Cristiano Ronaldo le habría regalado también «un Porsche, dos relojes valorados en más de 50.000 euros y ropa de dos diseñadores muy conocidos por más de 30.000 euros». Lujos que, por supuesto, no son extraños para Georgina Rodríguez, que muestra habitualmente en sus redes sociales joyas, coches, yates, viajes y ropa y accesorios con muy alto valor económico.

Pero además, Guzmán ha explicado qué fechas se plantean para celebrar su esperada boda. «He estado hablando con una persona del entorno de Georgina, porque se está barajando cuándo será la boda. Al parecer no está la fecha cerrada, Cristiano ha jugado mucho al despiste con esto», ha adelantado. Sobre todo porque las fechas que se están planteando no son tan próximas como algunas personas habrían pensado.

«Pero me dicen, que es muy probable, que sea después del 19 de julio de 2026, que es cuando termina el Mundial de fútbol, que quiere jugar Cristiano Ronaldo, con 41 años, y despedirse del mundo del fútbol por todo lo alto», ha compartido. El futbolista lleva años posponiendo su retirada del deporte, pero sigue siendo una de las estrellas de su selección. Es decir, que todavía tendrían un año de preparativos para organizar un enlace al nivel del anillo de pedida. Sobre todo teniendo en cuenta que la temporada empieza en cuestión de días y están asentados en Emiratos Árabes.

Pero a pesar de que su vida está actualmente en Riad, su boda podría ser en otra localización. Hay que recordar que Georgina es española, aunque también tiene ascendencia argentina. Y que Cristiano, por supuesto, es portugués de la isla de Madeira. Según Alberto Guzmán, sería precisamente Portugal el destino que se plantean para la ceremonia del próximo verano.