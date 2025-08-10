Desde galletas para perros hasta abrigos impermeables: así es el negocio 'pet friendly' del Rey Carlos III

Carlos III de Inglaterra (76 años) ha decidido sumar un nuevo capítulo a su faceta empresarial. Durante sus vacaciones de verano en Balmoral, la residencia familiar situada en las Tierras Altas de Escocia, el monarca ha presentado una línea de galletas para perros elaboradas a mano en las cocinas del castillo.

Bajo el nombre de 'Royal Dog Treats', estas golosinas se elaboran con harina integral, huevo y caldo de pollo, y se anuncian como un producto 100% natural, horneado en pequeños lotes y «con cariño para tu príncipe o princesa de cuatro patas», según describe la página web oficial de Balmoral. El precio es de 5 libras (cerca de 5,75 euros) por una bolsa de 75 gramos.

El lanzamiento forma parte de la colección Balmoral Pet, que incluye collares, correas, bolsas para premios y comederos con el escudo de armas, todos ellos inspirados en la estética británica y confeccionados con el tradicional tweed escocés, tejido al que el monarca ha rendido culto desde su juventud. Entre las piezas más exclusivas destaca un abrigo impermeable de tweed para perros.

Cabe resalta que la pasión del hijo de Isabel II por los animales no es nueva. Este año incorporó a su vida a Snuff, un lagotto romagnol, su primera mascota canina en dos décadas. En el pasado tuvo un Jack Russell llamado Tigga, que le acompañó durante 18 años. Además, la Reina Camila también es una persona comprometida con los animales, de hecho el pasado mes de mayo rescató a Moley, un cachorro mestizo de ocho semanas procedente de la protectora londinense 'Battersea Dogs & Cats Home'.

GTRES

Esta no es la primera vez que el soberano saca a relucir su interés por los negocios. Por ejemplo, sus propiedades en Balmoral y Sandringham ofrecen visitas guiadas, cenas temáticas, estancias en cabañas y venta de artículos exclusivos, desde whiskies y ginebras orgánicas hasta productos de jardinería y cosmética natural. Según estimaciones, solo Balmoral recauda más de 500.000 libras anuales gracias a la venta de entradas y otros servicios.

Este nuevo negocio para mascotas no solo refuerza la imagen de la Corona, sino que también deja en claro las habilidades de negocio que posee el monarca.