Gabriela Guillén rompe el silencio sobre su acercamiento con Bertín Osborne: «Estoy contenta»

Gabriela Guillén ha roto su silencio tras las últimas informaciones en torno a un posible acercamiento con Bertín Osborne, padre de su hijo. Después de meses de distanciamiento, la empresaria y el cantante parecen haber dejado la guerra atrás. «Estoy contenta», aseguró la paraguaya visiblemente feliz por esta nueva etapa.

El reencuentro entra ambos se produjo en un momento clave: días después que el presentador confirmara que ya conoció a su hijo. «Es una monada de niño... he estado jugando con él muchas tardes y es un encanto, cariñosísimo», comentó Bertín durante su visita al Salón Gourmets.

Por otro lado, en declaraciones exclusivas con 'Diez Minutos', la joven reafirmó su buena disposición hacia la relación entre Osborne y su hijo: «Si él quiere ver al niño, que lo vea. Nunca he puesto ningún impedimento. Siempre he buscado lo mejor para mi hijo», aseguró.

En tanto, en declaraciones con 'EuropaPress', la empresaria se refirió a los rumores de un posible tonteo con su expareja. «Nada, nada, no voy a entrar en eso, no voy a hablar del tema porque se están especulando muchas cosas y cada cosa que salga, si tengo que salir a desmentir... Estoy agotada, realmente», sentenció y dejó en claro que su acercamiento con Osborne «es una relación, no sentimental». «Es el padre de mi hijo y voy a tener una relación con él siempre, si él quiere y mi hijo también, es inevitable», añadió.

Cabe resaltar que, hace unos días, Leticia Requejo aseguró en el programa 'TardeAR' que «Bertín y Gabriela no solo se están viendo ni están teniendo contacto por ser los padres de ese niño... se están volviendo a ver, está habiendo tonteo, puede haber cierta ilusión», afirmaciones que Gabriela ha desmentido.

Guillén no solo habló de su actual relación con Bertín Osborne, sino también de los aspectos legales, aclarando que el acuerdo de manutención de su hijo, aún está en proceso. «Está todo en procedimiento, eso no es una cosa que vaya por el juzgado, si se llega a un entendimiento, se tendrá que hacer de manera mutua», concluyó.

Desde que se dio a conocer que Gabriela Guillén estaba esperando un hijo del cantante, Osborne se mostró evasivo a involucrarse en su paternidad, una actitud que dejó a la paraguaya completamente afectada y motivo por el cual llegó hasta los tribunales, donde finalmente el pasado 22 de enero, la Justicia reconoció oficialmente la paternidad del andaluz.

Por su parte, hace unas semanas, Bertín dejó en claro que mantiene una relación cordial con la paraguaya: «Es una niña estupenda. Lo estamos arreglando ella y yo personalmente», explicó.