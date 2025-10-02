Suscribete a
ABC Premium

Así fue la discreta visita de la Princesa Ana a Ucrania: un gesto de cercanía, un sobre con sello real y un mensaje de apoyo

La royal británica llegó sin previo aviso para transmitir el respaldo del Reino Unido, reunirse con Zelenski y mostrar su lado más humano ante los niños afectados por la guerra

La Princesa Ana, el pilar más firme de la monarquía británica incluso en los peores momentos

Así fue la discreta visita de la Princesa Ana a Ucrania: un gesto de cercanía, un sobre con sello real y un mensaje de apoyo
REDES SOCIALES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Princesa Ana de Inglaterra (75 años) ha protagonizado esta semana un viaje tan discreto como significativo. El martes 30 de septiembre aterrizó en Ucrania sin previo aviso ni comunicado oficial, en una visita organizada a petición del Ministerio de Exteriores británico y ... respaldada por el Palacio de Buckingham. El objetivo: poner de relieve las «traumáticas experiencias de los niños que viven en la primera línea del conflicto», según explicó la Casa Real.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app