Embargo y más prohibiciones: Marius Borg suma nuevos problemas antes de declarar en el tribunal

Marius Borg (28 años), el hijo de la Princesa Mette-Marit de Noruega, suma un nuevo contratiempo a su delicada situación judicial. Según ha revelado el medio noruego 'TV 2', uno de los coches del joven ha sido embargado tras una solicitud de la Asociación Noruega de Seguros de Tráfico por Carretera (TFF), que reclama por el pago de facturas impagadas por un total de 1.826 euros.

Fue el pasado 19 de setiembre que la medida se hizo efectiva y los alguaciles del distrtito Asker y Bærum se llevaron su BWM. «Se aplican multas diarias por cada día que un automóvil matriculado permanezca sin seguro vigente. Si el seguro no está pagado, se prohíbe la circulación del vehículo», explican desde la TFF.

En tanto, la Administración de Carreteras de Noruega ha resaltado que no se trata de un caso criminal, sino de una consecuencia administrativa por el incumplimiento de la obligación de asegurar un coche. Además, hicieron hincapié en que el embargo no guarda relación alguna con el juicio al que deberá enfrentarse Marius en febrero del próximo año.

Cabe resaltar que este no es el primer problema que Marius enfrenta al volante. En octubre de 2024 perdió su licencia de conducir tras ser arrestado un mes antes debido a un incidentre en Oslo. Su abogado, Øyvind Bratlien, explicó en aquel momento que la revocación se había producido por «recomendación médica». Además, según registros oficiales el joven figura como «propietario, copropietario o arrendatario» de al menos cinco vehículos, de los cuales tiene prohibido circular en tres de ellos.

Tal y como menciona el citado medio, Marius habría hablado de su situación financiera durante su interrogatorio, donde reconoció que no cuenta con ingresos propios y que depende económicamente de su familia. Habría sido el Príncipe Haakon y la propia Princesa Mette-Marit quienes, en los últimos años, se han hecho cargo de sus facturas para evitar que pasaran a manos de cobradores de deudas.

Por otro lado, tal y como ocurrió cuando salió a la luz la acusación formal por 32 cargos a Marius, la Casa Real noruega mantiene la distancia y no se pronuncia sobre las dificultades del joven. «Corresponde a los tribunales tramitar este caso y emitir un veredicto. No tenemos más comentarios», declaró un portavoz.

De esta manera, el primogénito de Mette-Marit afronta uno de los periodos más complicados de su vida, con su futuro personal, económico y judicial en juego, y bajo el escrutinio constante de la prensa noruega.