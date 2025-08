De su declaración de amor a Plex hasta la pulla contra Sebastián Yatra: así fue el último concierto de Aitana en Madrid

Aitana (26 años) ha cerrado este jueves 31 de julio una etapa dorada de su carrera con el último de los dos conciertos consecutivos que ha ofrecido en el estadio Riyahd Air Metropolitano de Madrid. Más de 55.000 personas fueron testigos del que ya es uno de los espectáculos más emblemáticos de su trayectoria, no solo por lo musical, sino también por lo personal. Porque en esta última noche, la cantante no solo repasó los grandes éxitos de su discografía, sino que también dejó espacio para los sentimientos, las emociones… y alguna que otra indirecta que no pasó desapercibida.

La catalana se mostró visiblemente emocionada ante su público y quiso dedicar unas palabras muy especiales a su entorno más cercano. Y fue en ese momento cuando protagonizó uno de los instantes más comentados de la noche: una declaración de amor en directo a su pareja, el youtuber Plex, cuyo nombre real es Daniel Alonso.

«A Dani también, que sabe que le quiero muchísimo», pronunció la artista en mitad de sus agradecimientos sobre el escenario. Una frase que desató los gritos y aplausos del estadio y que fue recogida en directo por el periodista Javier de Hoyos, presente en el concierto. Plex, que presenció la actuación desde uno de los palcos del estadio rodeado de amigos, reaccionó con una sonrisa discreta a las palabras de su chica. No era para menos: desde que su relación se hiciera pública el pasado mes de abril, tras la publicación de unas románticas fotografías en la revista 'Diez minutos', la pareja ha optado por mantener su historia de amor alejada del foco, aunque sin esconderse.

La joven, más sincera y cercana que nunca, también tuvo un recuerdo para el resto de su familia. «Y a mi familia, a mis primos, a Toni que te quiero mucho, que es un primo mío que se va a ir a vivir fuera, que sepas que te echaremos de menos y que te quiero con todo mi corazón. A mis padres, a todos mis amigos, a Bío, a Marta, que te quiero a ti, a todos…», dijo con la voz entrecortada por la emoción. Unas palabras que sellaron una noche muy significativa para la artista, que ha visto cómo su sueño de llenar estadios se ha cumplido por todo lo alto.

Pero si alguien pensó que todo iban a ser buenas palabras, se equivocaba. Porque también hubo espacio para las indirectas. Y una muy clara. Aitana subió al escenario a Amaral para interpretar con ellos su emblemático tema 'Marta, Sebas, Guille y los demás', una colaboración que ella misma había manifestado públicamente que deseaba cumplir, como adelantó en su reciente visita a 'El Hormiguero'. Pero el momento más viral de esa actuación llegó cuando Eva Amaral entonó el famoso verso: «Sebas se marchó de vuelta a Buenos Aires».

Justo en ese instante, las cámaras enfocaron a Aitana, que evitó pronunciar el nombre y realizó un gesto con la mano como de despedida. El detalle no pasó desapercibido para los miles de fans presentes y rápidamente se interpretó como una pulla en toda regla a su ex pareja, Sebastián Yatra.

Amaral: Ahora se sentía sola porque Sebas se marchó de vuelta a Buenos Aires



Aitana: 💃💃💃💃



Es la mejor con las indirectas. La amo. pic.twitter.com/UjdhQ0YFou — P A N T H E R (@pantherXshadee) July 31, 2025

Por otro lado, la cantante ha aprovechado esta última parada para anunciar una gira internacional en 2026: el 'Cuarto Azul World Tour', que recorrerá Europa, Latinoamérica y Estados Unidos con paradas ya confirmadas en París, Milán, Ciudad de México y Nueva York, entre otras ciudades.

