Aitana va a por todas con Plex: «Es el mejor, estoy muy feliz con él»

Este verano está siendo muy especial para Aitana, quien a sus 26 años atraviesa uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como profesional. Está inmersa en una nueva gira y además el amor le sonríe. «Plex es el mejor, estoy muy feliz con él», ha asegurado la cantante en la revista 'Lecturas'.

Hace pocos días, Aitana celebró su cumpleaños con una gran fiesta en Ibiza. No tuvo problemas en publicar en sus redes sociales las fotografías del fiestón y en ellas también se vio a Plex fugazmente, una forma como otra cualquiera de darle normalidad a la relación.

«Fue muy bonito. Como no pude hacer el concierto en el Santiago Bernabéu, en vez de quedarme en mi casa llorando, aproveché que tenía ese finde libre y decidí montar una fiesta a lo grande, porque la verdad es que nunca lo he celebrado. Normalmente me limito a hacer una cena con mi familia, no voy a repetir esto cada año», ha comentado en 'Lecturas'.

Y por ahí apareció Plex: «Sí, estoy muy feliz, ¡ya lo habéis visto!». Y a la pregunta de su está en el mejor momento de tu vida, Aitana ha sido tan clara como escueta en la respuesta: «Yo creo que sí». Porque, en su opinión, su actual pareja «es el mejor».

«Me cuesta mucho dormir»

Aitana ya está metida de lleno en el trabajo de su nueva gira, algo que le quita el sueño en su deseo de ofrecer lo mejor a sus miles de fans. «Con ganas de que lleguen ya los conciertos. Me cuesta mucho dormir por las noches, ya de por sí tengo insomnio. Quiero cumplir todas las expectativas. Sueño con que no me sale bien y en los sueños me digo que no he ensayado lo suficiente», ha comentado en la entrevista con ‹Lecturas'.

Según la cantante, la autoexigencia puede tener su parte negativa. «Me pasó factura en su momento, pero también es importante para dar tu máximo. Hay que encontrar un equilibrio», ha indicado antes de añadir: «Intento ser siempre mi mejor versión, del mismo modo que intento aprender de las cosas que hago mal, obviamente».

Depresión y sexo

Hace un tiempo, Aitana sorprendió al hablar abiertamente sobre depresión y salud mental. «Voy a terapia mucho, psicológica y psiquiátrica. Y me refugio en mi familia», ha dicho ahora tras reconocer que aquella confesión tuvo partes desagradables.

«Al principio fue un poco duro porque estoy mucho en el foco, para lo bueno y para lo malo. Me dolía leer cosas como lo que estaría haciendo como una estrategia de marketing. Para mí fue muy difícil contar algo que me estaba pasando de verdad, lo conté porque me daba miedo desmayarme en una alfombra. Quise ser sincera. Tampoco hablé de la depresión como algo morboso», ha indicado.

Hace poco, Aitana sorprendió también al pedir en una entrevista menos prejuicios a la hora de hablar de sexo. «A la gente le ha sorprendido pero yo, en realidad, hablo mucho de sexo con mis amigas. Siempre he dicho que no me gusta tener tabúes con respecto a eso», ha ampliado. Y ha finalizado: «El sexo no es de niña mala. Es de donde venimos todos».