Carlo Costanzia, entre el dolor y el reproche por la dura condena a sus hijos: «No se ha hecho justicia»

Días después de la dura sentencia contra sus hijos Pietro y Rocco por intento de homicidio, Carlos Costanzia decidió sentarse ante las cámaras de '¡De Viernes!' para ofrecer una entrevista exclusiva y exponer su punto de vista. Lo hizo entre el dolor y el reproche, y aseguró que «no se ha hecho justicia» a pesar de que él resultó absuelto.

A pesar de la contundencia del relato de los hechos, la familia Costanzia acogió la resolución con sorpresa. No esperaban la condena. Todo ocurrió a finales de 2023, cuando Pietro y Rocco Costanzia asaltaron a un joven. Los hermanos agredieron al chico, hecho que derivó en la amputación de una de sus piernas. Rocco conducía una motocicleta y Pietro llevaba en sus manos un machete, con el que cortó la pierna a un joven. El tribunal los ha considerado culpables.

«Estamos bastante afectados, no se ha hecho justicia», ha sido lo primero que ha dicho Carlo Costanzia en '¡De Viernes!'. Y ha añadido a los presentes: «Vosotros tenéis una información parcial». Según el padre de los condenados, hay otros tres chicos implicados en el caso y estos, debido a que sus abogados llegaron a un acuerdo con el juez, se han enfrentado a condenas menores. «Lo más impactante ha sido la diferencia de las penas», ha advertido.

La versión de Carlo Costanzia

Su versión es la siguiente: «Al principio había 11 investigados y la investigación no era por tema de drogas. Empezó por la agresión y después se sumó todo lo demás. De estas 11 personas, desestimaron dos. De los nueve que quedan, los fiscales les proponen un acuerdo a estos chicos, pero a nosotros no. No lo hacen ningún momento. ¿Por qué no nos lo dijeron a nosotros?».

Para Carlos Costanzia, algo no fue limpio. «Los abogados de estos chicos aceptaron que la acusación fuera por un intento de homicidio. Nosotros tratamos de plantear un posible acuerdo y los fiscales dijeron que no les interesaba en absoluto», ha indicado.

Es en ese momento cuando la familia empezó a sospechar que las cosas «iban por otro camino y que había algo que no encajaba», quien ha expuesto que la sentencia que han recibido sus dos hijos ha tenido mucho de «ejemplarizante y contradictoria».

Ocho meses sin ver a sus hijos

Los abogados de sus hijos creían que Rocco regresaría libre a casa tras el juicio, por lo que se han llevado un tremendo varapalo con la pena de ocho años y diez meses. Y qué decir de la condena de 12 años y seis meses contra Pietro, considerado como autor material del intento de homicidio.

Carlo Costanzia lleva ocho meses sin ver a sus hijos porque «los fiscales han suspendido las visitas». También él formó parte de la lista de investigados en el caso por presunta falsedad documental y encubrimiento al querer introducir, según aseguró la Fiscalía, un teléfono móvil e prisión para sus hijos, aunque finalmente ha resultado absuelto por falta de pruebas.

A la salida de los juzgados, y tras conocer la dura sentencia, Carlos Costanzia protagonizó un altercado con una reportera Telecinco que le acusó de haber tenido una actitud «violenta y agresiva». «Gracias a Dios que grabé porque sabía lo que podía pasar. Ella se empeñó en decir que estaba autorizada a grabar y yo aquí tengo un papel del Tribunal Supremo en el que pone que las salas de vista no se consideran fuentes de información y, por lo tanto, no se permite la grabación ni la toma de fotografías en esta área. He hablado con mis abogados y esta persona puede ser acusada de violación del derecho a la intimidad, delito de revelación de secretos, infracción de la ley orgánica...», resumió.