El regreso de Carlo Costanzia a las exclusivas: Alejandra Rubio, la relación con Terelu Campos y un sorprendente veto

El chico lo ha intentado, pero no ha podido ser. Carlo Costanzia ha tenido que regresar finalmente al mundo de las exclusivas tras su baldío propósito de volar libre. Lo ha hecho, cómo no, sentándose en el plató de '¡De Viernes!', el lugar al que, como decóia la canción, todos vuelven. Y ha hablado de cómo están las cosas con Alejandra Rubio después de tantos rumores de crisis, cuál es la relación con Terelu Campos y el papel de Mar Flores en la familia. De lo que no ha hablado es del embarazo de Jeimy Báez, su ex. Por contrato.

Fue el regreso del hijo pródigo. Carlo Costanzia volvía a ese lugar del que se marchó hace unos meses con el propósito de no regresar, en un intento de encontrar una vida profesional alejada de las exclusivas. Pero la cosa no ha salido como esperaba y ha tenido que retornar a ese mundo de los contratos, las preguntas pactadas, los temas acordados y los interrogatorios en plató. Lo de antes, lo de siempre.

Quizá ha tenido que ver ese batacazo que se ha conocido esta semana: el docu-reality que grabó junto a Alejandra Rubio durante el embarazo no le ha interesado a ninguna de las plataformas a las que lo han querido vender. Un revés empresarial con el que posiblemente no contaba y que habría tenido bastante que ver en su regreso a las exclusivas.

«Alejandra no es celosa»

¿Y qué pasó en '¡De Viernes!'? Mucho y poco, según se mire. Lo primero era hablar de lo de siempre: el estado de las cosas junto a su pareja. Todo bien, gracias. «Alejandra no es celosa y nunca hemos tenido un problema. Hacemos los dos vida conjunta y solos y hay confianza», ha explicado Carlo Costanzia. «Sabemos que tenemos prensa y el otro día me llama y me dice que estamos en crisis, y nos reímos», ha añadido.

Eso sí, al menos ha reconocido que hay peleíllas de vez en cuando. Lo que pasa en cualquier pareja. «Con la corta relación que tenemos nosotros, es muy fácil con el cansancio, el trabajo y todo... Es muy difícil cuidar al bebé y descuidas lo más importante, que es la pareja. No te voy a negar que los primeros meses son durillos, descansas poco y no entiendes el motivo por el que llora. Estábamos descuidándonos y hablamos para sacar una noche para cenar o ir al cine y charlar», ha relatado.

Ha sido entonces entonces cuando Antonio Montero ha tirado con bala: «¿Os repartís bien las tareas en casa? Porque por lo visto en su casa a Alejandra le teme miedo todo el mundo. ¿Tú también le tienes miedo?». Carlo se quedó de piedra y contestó: «Sí... ¿Por qué dices que le tienen miedo? Pobrecita, está pillando por todos lados».

Terelu Canpoos y Mar Flores

El hijo de Mar Flores ha desmentido entonces que Alejandra Rubio sea quien manda en casa. «Me hace mucha gracia, pobrecita. Tampoco es muy autoritaria... tiene carácter. Dentro de la casa hay otras jerarquías... Tener carácter no es malo, no es intimidar, es tener las ideas claras. Y tiene la cabeza dura... y yo también. En la familia de los dos todos tenemos las cabezas duras», ha explicado. Aunque a Antonio Rossi no le ha convencido: «Toda la familia le tiene miedo... y Terelu también».

Hace unas semanas se generó otra de esas típicas polémicas que cada poco aparecen en relación al clan Campos debido a unas declaraciones que realizó Terelu en las que hablaba de un regalo personal que le había hecho Mar Flores para intentar aclarar que entre ellas existe una relación cordial. A Alejandra Rubio no le gustó la confidencia y de ello ha hablado ahora Carlo Costanzia, que le pilla en medio.

«A mí no me crea ningún problema», ha aclarado. «Lo que os puedo decir aquí es que no hay ningún problema en la familia, no hay ninguna guerra», ha resumido. Y para quien insinúa que Mar Flores pasa del nieto, ahí ha acudido el padre de la criatura: «Es muy buena abuela. Quién no sería una buena abuela. Es una abuela muy guapa».

El veto de Carlo Costanzia

Y en un momento de la noche llegó lo inesperado: salió a la luz el extraño veto impuesto por Carlo Costanzia a la entrevista de '¡De Viernes!'. Porque sí: casi todas las entrevistas exclusivas incluyen la negociación previa de las preguntas que se sí pueden y no se pueden hacer. Y salió a la luz una que no se podía y que dejó perpleja a la audiencia.

Ocurrió que Ángela Portero sacó a la luz a Jeimy Báez, ex de Carlo Costanzia, que está embarazada. Anteriormente pasó por el programa y terminó revelando -ay, estos descuidos- que Yulen Pereira es el padre. «La semana pasada, estaba aquí tu expareja, que se ha quedado embarazada. Sin embargo, es un tema que no se puede tocar aquí por imposición de contrato», ha revelado Ángela Portero. «¿Es por ti?, ¿es a Alejandra a la que le molesta? ¿Qué pasa con ese tema?», le ha preguntado a Carlo Costanzia. Veto. «Tú misma lo has dicho, por imposición de contrato no hay que hablar y no se va a hablar», le ha contestado airado el chico. Y no se hable más.