Belén Esteban: la 'princesa del pueblo' y musa de 'Sálvame' que predijo el final del programa

Belén Esteban es 'Sálvame', el programa la ha convertido en 'la princesa del pueblo', pero Belén Esteban trasciende 'Sálvame'. En cierto modo, se ha convertido en icono pop: lo mismo puede acudir de entrevistada al programa de Broncano que aparecer en las 'stories' de Rosalía. Andy Warhol fliparía con ella. Belén presume de ser una chica normal, pero de normal no tiene nada. Tampoco es que sea anormal, no es eso, es sencillamente excepcional. Y el proceso lo hemos vivido los espectadores en directo.

De aquella chica tímida y callada que estaba casada con Jesulín de Ubrique a la bestia catódica que cada tarde es capaz de generar mil memes han pasado 25 años. La transformación ha sido lenta pero inexorable, brutal, ayudada por las cirugías, un problema con la droga y la diabetes, aunque ha sido su exposición ante las cámaras en directo, horas y horas, lo que ha obrado el milagro.

Belén ha hecho del plató el salón de su casa, se mueve con la misma soltura, merienda y come cuando le dan bajones de azúcar, le habla a la gente como habla con las amigas, no parece fingir un personaje, ella es el personaje. Y su fuerza es tal que el programa la ha usado siempre que la ha necesitado para un combate por la audiencia: el 'belenazo' es el término acuñado para expresar el golpe sobre la mesa con el que 'Sálvame' despedazaba a la competencia empleando su arma más letal. Belén Esteban, la que veranea en Benidorm, la que vende gazpacho con el sabor de su nombre, la que parece no tener secretos porque lo cuenta todo con naturalidad.

La hemos visto enamorada, casada, divorciada, enamorada de nuevo, volviéndose a casar, estrenando rostro… Ha dejado para la posteridad frases como «Yo por mi hija, mato», «¡Ni que fuera yo Bin Laden!», «¿Qué hago, súper, me mato?», «Andreíta, cómete el pollo», «¿Me entiendes?» y una que suele usarse como gif, «Ahora me toca a mí».

Con el final del programa, acaba su reinado en las tardes de Telecinco. Pero, ¿en qué formato encaja Belén Esteban en la nueva etapa de la cadena? En las entrevistas que ha concedido, siempre ha unido su destino al de 'Sálvame'. Hace unos días, en el programa, llegó más lejos, anunciando que dejaría la televisión el día que terminara. Y se termina. Han pasado 14 años. Y lo hace justo cuando Jesulín de Ubrique llega a la cadena con Bertín Osborne. Es una señal. O puro karma.