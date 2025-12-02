Suscribete a
Toma de posesión de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana

Un año después, los rumores se disparan: ¿nueva crisis entre Alice Campello y Álvaro Morata?

El periodista Javi Hoyos ha confirmado las especulaciones y ha desvelado cómo está la situación

«Al final es una pareja que está intentando luchar por su relación», ha contado el periodista

Alice Campello le cuenta a Laura Escanes el motivo real de su ruptura con Álvaro Morata: «Estábamos medicados»

älvaro Morata y Alice Campello, en una imagen reciente.
älvaro Morata y Alice Campello, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

Nueva zozobra en el turbulento matrimonio formado por Alice Campello y Álvaro Morata. Si en el verano de 2024 anunciaban su traumática separación y emeses después confirmaban su reconciliación, ahora han vuelto a desatarse los rumores de una nueva crisis. Así ... lo ha confirmado el periodista Javier Hoyos, quien ha señalado también que la pareja está luchando por superar lo que ha calificado como «un bache».

