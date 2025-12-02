Un año después, los rumores se disparan: ¿nueva crisis entre Alice Campello y Álvaro Morata?

Nueva zozobra en el turbulento matrimonio formado por Alice Campello y Álvaro Morata. Si en el verano de 2024 anunciaban su traumática separación y emeses después confirmaban su reconciliación, ahora han vuelto a desatarse los rumores de una nueva crisis. Así ... lo ha confirmado el periodista Javier Hoyos, quien ha señalado también que la pareja está luchando por superar lo que ha calificado como «un bache».

Álvaro Morata y Alice Campello estarían atravesando -otra vez- una crisis sentimental para poner de nuevo en peligro el estado de la unión. El matrimonio del futbolista y la influencer ya vivió su momento más duro al final con una separación llena de especulaciones y a la que siguió una sentimental reconciliación. Y ahora, otra crisis.

El periodista Javier Hoyos ha compartido un vídeo en sus redes sociales para arrojar algo de luz al conflicto. «Os puedo confirmar esta información. Anna Gurguí lo ha contado en Divinity [...] ¿De nuevo en crisis? Sí», ha resuelto de forma tajante.

La Lucha por salvar su relación

«Os voy a decir lo que a mí me consta y a trasladaros la información de la manera más delicada posible, porque al final es una pareja que está intentando luchar por su relación y que esto es un bache«, ha continuado Javier Hoyos antes de añadir: «Muchos me habéis mandando mensajes de que habían cambiado en sus redes la descripción. De primeras pensé: 'Les ha dado por ahí'. Pero no…». Según su información, «por las investigaciones pertinentes, me consta que están atravesando una crisis».

«Están atravesando un bache y no sabemos si saldrán adelante o no» Javier Hoyos Periodista

El periodista ha vuelto a incidir en ese clásico que es lo de las «terceras personas e infidelidades», y ha descartado que este pueda ser el motivo. «Se quieren mucho, pero dentro de esta situación de reconciliación están atravesando un bache. No sabemos si saldrán adelante o no. Ellos son muy impulsivos en compartir en redes lo que les pasa y por eso debieron decidir cambiar sus descripciones en un momento de enfado, pero eso no quiere decir que esté rota», ha insistido.

Difícil entender «ciertas cosas»

«No se llegan a entender en determinadas cosas, pero ambos están luchando por la familia que tienen en común, por las fechas que llegan, la Navidad, y porque el ruido sea el menor posible«, ha resumido Javier Hoyos en la pieza emitida en sus redes sociales.

Tras la ruptura y todo el lío que siguió al conflicto, la pareja reanudó su vínculo y decidió darse una segunda oportunidad en enero de 2025, pero ahora parece afrontar un nuevo bache avivado por sus movimientos en redes sociales.

Sus redes sociales

En las últimas horas, tanto Álvaro Morata como Alice Campello han modificado sus biografías de Instagram y han decidido suprimir cualquier referencia al otro para reavivar todas las especulaciones sobre cómo se encuentra su relación en estos momentos.

De momento, nadie se atreve a emitir una resolución categórica y muchos hablan de «calma tensa», a la espera de comprobar si el diálogo y el acercamiento pueden lograr salvar la situación dentro de un matrimonio tan sometido a vaivenes y movimientos raros en las redes sociales.